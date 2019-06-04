Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ'nün Balyoz kumpasıyla ilgili yapılan hak ihlalleri başvurusunu 6 Haziran Perşembe günü karara bağlayacak. Başvuruyu 2010 yılında emekli Orgeneral Çetin Doğan ve 2015 yılında hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak yapmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ'nün Balyoz kumpası için 2010 yılında yapılan hak ihlali başvurusunu 9 yıl sonra karara bağlayacak.



Euronews'in haberine göre, duruşma 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.



AİHM'e başvuruyu Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve 2015 yılında hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak yapmıştı. Emekli generaller, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin tutukluluk ve gözaltı koşullarıyla ilgili 5'inci maddesinin 4 fıkrasının ihlal edildiği şikayetinde bulunmuştu.



Balyoz' kumpasında hak ihlalleri yapıldığını Anayasa Mahkemesi 2014 yılında saptamıştı. Yüksek Mahkeme verdiği kararında, delil olarak gündeme getirilen dijitallerin sahteliğine ilişkin çelişkilerin giderilmediğini belirtmişti.



Ardından verilen yeniden yargılama kararıyla 263 sanığın tamamı beraat etmişti.





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