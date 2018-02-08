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Balyoz kumpasını planlayanlar için operasyon başladı

Balyoz kumpasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Terörle Mücadele Şube müdürlüğünde görev yapan FETÖ mensubu 4 eski polis gözaltına alındı

Balyoz kumpasını planlayanlar için operasyon başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kahraman komutanlarına karşı kurulan, 325 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildiği Balyoz kumpası tarihe gömüldü.

Şimdi operasyonlar, kumpası planlayanlar için başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun talimatıyla Balyoz kumpasına yönelik ilk operasyon yapıldı. 

O dönemde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Sağ 2 Büro Amirliği bünyesinde görev yapan FETÖ mensubu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul, Yozgat, Gaziantep, Mersin ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Necat Aksu, Mehmet Kılıç, Hüseyin Yalçın ve Mehmet Özdemir yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Taraf Gazetesinden Mehmet Baransu'nun sözde delilleri savcılığa teslim etmesiyle başlayan kumpas, 2014 yılında sona ermiş, Balyoz davası çökmüştü. 

Balyoz kumpası soruşturması kapsamında bugüne kadar tek bir dava açıldı. Mehmet Baransu'nun tutuklu yargılandığı davada sanıklardan Tuncay Opçin firari, Yasemin Çongar, Ahmet Altan ve Yıldıray Oğur ise tutuksuz yargılanıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #balyoz kumpası #tsk #fetö #polis #gözaltı
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