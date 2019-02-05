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Balyoz mağduru emekli Kurmay Albay Erden Ülgen hayatını kaybetti

Balyoz kumpasıyla hedef alınan ve 21 ay hapis yattıktan sonra beraat eden emekli Hava Kurmay Albay Erden Ülgen hayatını kaybetti

Balyoz mağduru emekli Kurmay Albay Erden Ülgen hayatını kaybetti

Balyoz davası kapsamında 21 ay hapis yattıktan sonra beraat eden emekli Hava Kurmay Albay Erden Ülgen hayatını kaybetti.

Ülgen'in cenazesinin, yarın öğlen Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Caminden, askeri bir törenle kaldırılacağı duyuruldu.

ERDEN ÜLGEN KİMDİR

1958 doğumlu Erden Ülgen, Taksim Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra sırasıyla Hava Harp Okulu Elektrik ve Elektronik Bölümü, Füze Subay ve Liderlik Komutanlık ve Kurmay Subay Eğitimi aldı.

Erden Ülgen, Hava Harp Okulu Kurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı’nda Yönetim Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Plan Program Şube Müdürlüğü görevleri dahil Mali Kaynaklar, İnsan ve Proje Yönetimi gibi alanlarda görev aldı.

Ülgen, Balyoz kumpası nedeniyle 21 ay hapis yatmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erden ülgen
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