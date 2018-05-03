Balyoz mağduru komutanlar arasında bulunan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden MHP lideri Bahçeli'ye zor bir soru sordu...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), vatansever komutanlara kurduğu Balyoz davasının mağdurları arasında yer alan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, “FETÖ vatansever subayları doğrarken neden sizinle görüşmek isteyen eşlerimize randevu vermediniz?” diye sordu.Bahçeli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada "100 bin imza verecekler içinde FETÖ destekçisi var mı araştırılsın" demişti.Bahçeli'nin bu açıklaması 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı olacak kişileri zan altında bırakan ve imza verecek vatandaşları üstü kapalı tehdit olarak yorumlanmıştı.