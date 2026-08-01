Bandırma'daki bebek cinayeti 17 yıl sonra aydınlatıldı! Baba tutuklandı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyalar yeniden incelemeye alındı. Bu kapsamda Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalarda, cinayet mahallindeki poşet üzerinde yeni bir kriminal inceleme yapıldı ve U.C'ye ait parmak izi tespit edildi.

CEZAEVİ ZİYARETÇİ KAYITLARI SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dosya üzerindeki çalışmaları derinleştiren savcılık, bebeğin annesi D.T'nin cezaevi ziyaretçi kayıtlarını mercek altına aldı. Kayıtlarda, Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan D.T'yi birçok kez ziyaret eden kişinin parmak izi sahibi U.C olduğu belirlendi.

Gelişmeler üzerine ifadesi alınmak için Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilen D.T'ye fotoğraflı teşhis işlemi yaptırıldı. Taşkıran, kendisine gösterilen fotoğraflar arasından U.C'yi teşhis ederek ölen bebeğin babasının U.C olduğunu beyan etti. Eş zamanlı olarak İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığınca yapılan DNA incelemesinde de U.C'nin yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik babası olduğu kesinleşti.

Toplanan deliller doğrultusunda Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan U.C, ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri kapsamında tutuklanması talebiyle Bandırma Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli U.C'nin tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Cinayete konu olan olay, 10 Mayıs 2009 tarihinde Bandırma 17 Eylül Mahallesi Derin Sokak'ta meydana geldi. Bir çöp konteynerinde beze sarılı halde ve poşet içerisinde ölü bir kız bebek bulundu. İlk incelemelerde cesedin çürümüş ve kurtlanmış olduğu, göbek kordonunun düzensiz kesilmesi nedeniyle doğumun bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmediği değerlendirildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bebeğin annesinin D.T olduğu tespit edildi. Taşkıran emniyetteki ifadesinde, bebeğin kendisine ait olduğunu, doğumun ardından bebeği çöp konteynerine bıraktığını, 2008 yılında bir süre birlikte olduğu ve adını U.A olarak bildiği kişiden hamile kaldığını belirtti. Taşkıran ayrıca söz konusu kişinin bebeği aldırmasını istediğini, kendisinin ise bebeği aldırdığını söylediğini ancak gerçekte aldırmadığını beyan etti.

İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığınca yapılan DNA incelemesinde D.T'nin yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik annesi olduğu belirlendi. Bunun üzerine Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Ekim 2009 tarihinde "olası kastla bebeğinin ölümüne neden olma" suçundan kamu davası açıldı. Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılama sonucunda sanık D.T, Türk Ceza Kanunu'nun 83/3. maddesi kapsamında 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.