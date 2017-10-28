Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürtülen soruşturmalar kapsamında önceki gün yeni bir gelişme yaşandı.
SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYORDU
Örgüte ile irtibatları bulunduğu ve finans sağladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen Banio Yapı Marketleri'nin yöneticileri olan Osman, Abdulkadir, Durmuş ve Ahmet Kaya hakkında gözaltı kararı verildi.
GÖZALTINDALAR
Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilern örgüte finans sağladıklarına ilişkin MASAK raporu bulunduğu iddia edildi. Emniyette sorguya alınan şüpheliler polisteki işlemlernin tamamlanması ardından savcılığa çıkarılacak.
KAYYUM ATANDI
Diğer taraftan Banio Yapı Marketleri'ne savcılığın talebi üzerine hakimlik kararı ile el konuldu. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı. TMSF hakimlik kararı ardından şirket yönetimini devaraldı.
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