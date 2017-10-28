FETÖ operasyonu kapsamında örgüt ile bağlantılı Banio Yapı Market zincirleri sahibi 4 kişi gözaltına alınırken, şirkete TMSF tarafından kayyum atandı

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürtülen soruşturmalar kapsamında önceki gün yeni bir gelişme yaşandı.



SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYORDU



Örgüte ile irtibatları bulunduğu ve finans sağladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen Banio Yapı Marketleri'nin yöneticileri olan Osman, Abdulkadir, Durmuş ve Ahmet Kaya hakkında gözaltı kararı verildi.



GÖZALTINDALAR



Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilern örgüte finans sağladıklarına ilişkin MASAK raporu bulunduğu iddia edildi. Emniyette sorguya alınan şüpheliler polisteki işlemlernin tamamlanması ardından savcılığa çıkarılacak.Diğer taraftan Banio Yapı Marketleri'ne savcılığın talebi üzerine hakimlik kararı ile el konuldu. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı. TMSF hakimlik kararı ardından şirket yönetimini devaraldı.