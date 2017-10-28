"Senaryoların hiçbiri ülkemizde işe yaramadı"
Barzani'nin yetkileri devredildi
Barzani'nin yetkileri devredildi
IKBY Parlamentosu'nda gerginlik
IKBY Parlamentosu'nda gerginlik
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Banio Yapı Market zincirlerine kayyum atandı

FETÖ operasyonu kapsamında örgüt ile bağlantılı Banio Yapı Market zincirleri sahibi 4 kişi gözaltına alınırken, şirkete TMSF tarafından kayyum atandı

Banio Yapı Market zincirlerine kayyum atandı

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürtülen soruşturmalar kapsamında önceki gün yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYORDU

Örgüte ile irtibatları bulunduğu ve finans sağladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen Banio Yapı Marketleri'nin yöneticileri olan Osman, Abdulkadir, Durmuş ve Ahmet Kaya hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINDALAR


Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilern örgüte finans sağladıklarına ilişkin MASAK raporu bulunduğu iddia edildi. Emniyette sorguya alınan şüpheliler polisteki işlemlernin tamamlanması ardından savcılığa çıkarılacak.

KAYYUM ATANDI

Diğer taraftan Banio Yapı Marketleri'ne savcılığın talebi üzerine hakimlik kararı ile el konuldu. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı. TMSF hakimlik kararı ardından şirket yönetimini devaraldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #banio
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Emlak komisyonlarına standart geliyor
Sonraki Haber
FETÖ, HDP'ye çalışmış! "HDP için Kuran'a el bastırdılar"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.