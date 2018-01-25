Denizli'de FETÖ/PDY'nin finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin 29'u tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin 29'u tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Kongre ve Kültür Merkezi salonundaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Tanık olarak ifade veren Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, tutuklu sanıklardan Osman Kiriş'i eski Bank Asya'nın Denizli Şube Müdürü olarak bildiğini belirtti.



Mahkeme başkanının, "Bank Asya'da hesabının olup olmadığı" sorusu üzerine Üstek, hesabının olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Paramı çekmek istediğimde "çekme, banka müşteri kaybediyor" dediler, paramı vermek istemediler. 'Kasada para yok' dediler, beni oyalamaya çalıştılar. Personelimi bankaya para çekmeye gönderdiğimde milletin yüzüklerini, küpelerini bozdurarak bankaya para yatırdığını, banka önünde uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi. Ben o tarihlerde Bank Asya'daki çek hesabından Türkiye Finans'a kendim takas vererek 590 bin lira paramı o şekilde aldım. Buna 'kasada para yok' diyemezlerdi. Ticarette kimseyi dinlemem. 16 Ocak 2014'te Bank Asya'da hesabımdaki 590 bin lirayı kendi çekimi kendim keserek aldım."



Firari sanık İbrahim Halil Kırgil'in, Denizli'de örgütün en üst kişilerinden olduğunu aktaran Üstek, "Sohbet toplantılarını organize eder, sohbet hocalığı yapardı. Örgüte ait Denizli İş Adamları Derneğinin yaptığı tüm organizasyonları hazırlardı. Yapacağım yardımları, iaşeleri, cemaatin hangi kurumuna vermem gerektiğini o belirlerdi." diye konuştu.



Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan TUSKON'un Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde üç "il imamı"nın da aralarında yer aldığı 29'ü tutuklu 68 kişi hakkında dava açılmıştı.