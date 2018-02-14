FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatıran 'İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği' ve birliğin alt birimi 'Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu' yöneticisi 7 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında Zekeriya Mete de bulunuyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatıran 'İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği' ve birliğin alt birimi 'Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu' yöneticisi 7 kişi gözaltına aldı.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya, 27 Ocak 2014'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 3 milyon 600 bin lira, 17 Haziran 2014'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nun 3 milyon 800 bin lira yatırdığını belirledi.



Aralarında birliğin yöneticileri ve eski yöneticilerinde bulunduğu 8 kişinin gözaltına alınması için bu saban operasyon yapıldı. 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 1 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan Hürriyet'te yer alan habre göre; Zekeriya Mete de gözaltına alınan isimler arasında.



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