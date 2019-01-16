Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olan ve TMSF'ye devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 33 sanığın, ''silahlı terör örgütü kurmak'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından yargılandığı davada 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5'i tutuklu 15 sanık ve avukatları katıldı.



Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulunurken, sanık avukatları da tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, atılı suç vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, sanıklar Kahraman Bora ve Zekeriya Tütüncü'nün tahliyesine hükmetti. Sanık Tütüncü'nün tahliye kararında ayrıca, sağlık mazeretinin dikkate alındığı belirtilirken, heyet her iki sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.



Heyet, sanıklar Abdullah Çelik, Yusuf Çilkoparan ve İsa Kaya'nın, ByLock kullanıcısı oldukları ve Bank Asya hesaplarındaki hareketlerini dikkate alarak, bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.



Savunması alınmayan sanık Mehmet Atilla Topçu hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesini kararlaştıran heyet, bir sonraki celse gizli tanık "Seramik" ile birlikte bazı tanıkların dinlenebilmesi için duruşmayı erteledi.



İddianameden



İddianamede, bankanın 2011-2013 tarihleri arasında genel müdürlüğünü yapan Abdullah Çelik ve eski genel müdür yardımcısı Hakan Fatih Büyükadalı'nın ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar, bankada farklı birimlerde yöneticilik yapan 31 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.



FETÖ/PDY tarafından örgütlü olarak suç gelirinin elde edilmesi, bankacılık sistemine sokulması ve aklanması ile FETÖ/PDY'ye finansman sağlanmasında Asya Katılım Bankası AŞ'nin, örgütün mali yönetiminin merkezi olduğu vurgulanan iddianamede, bankanın resmiyette kurucu ve yöneticileri başkanları olsa da eldeki bilgiler ve kurumsal mali raporlar bankanın FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kurulduğu, Gülen'in liderliğinde ve örgütünce özellikle 2011 yılı ve sonrasında yönetildiği sonucunun ortaya çıktığı belirtiliyor.



İddianamede, ''Örgütün bankayı kurmasındaki ve yönetmesindeki amacının, örgütün elde ettiği suç gelirlerinin aklanmasında, muhafazasında ve koordinesinde kurumsal bir yapı içerisinde yönetmek olduğu anlaşılmaktadır.'' değerlendirmesi yapılıyor.