Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu “Türkiye gelişmiş ülkelerin çöplüğü haline geliyor” uyarısında bulundu. İngiltere ve Amerika'dan ithal edilen atıklarda artış olduğuna dikkat çeken Bozoğlu “Bu ithal atıkların içinde tehlikeli atıklar olduğuna dair endişelerimiz var” diye konuştu.

Geri dönüşüm ve hammadde yetersizliği, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden atık ithalatını artırdı.



Buna göre Türkiye yılın ilk üç ayında sadece İngiltere’den 27 bin ton çöp ithal etti.



Ancak uzmanlar bu durumdan endişeli.



Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye gelişmiş ülkelerin çöplüğü haline geliyor.” Uyarısı yaptı.



Ulusal Kanal’a konuşan Bozoğlu, “İthal atıkların içinde tehlikeli atıkların olduklarına dair endişelerimiz var” dedi.



Bozoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ‘sıkı denetim’ çağrısı yaptı.







HABER: TANSEV KARA

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