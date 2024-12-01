Barbie-21 operasyonu: Fuhuş çetesine darbe!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen iş yerlerine "Barbie-21" adı verilen geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Barbie-21 operasyonu: Fuhuş çetesine darbe!
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Dron destekli operasyonda, 10 kişi gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 9 kadın kurtarıldı. Kadınlardan 8’inin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda, iş yeri sahipleriyle müşteriler arasında geçen şifreli konuşmalar tespit edildi. "Kısa mı uzun mu kalacaksın?" şeklindeki sorularla, fuhuş için gelenlerin yönlendirildiği ortaya çıktı. "Kısa kalacağım" diyenlerin fuhuş yapılan odalara, "Uzun kalacağım" diyenlerin ise normal odalara gönderildiği belirlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

9 Tutuklama, Sınır Dışı İşlemleri Başlatıldı

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda kurtarılan yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Halktan Alkışlı Destek

Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheliler binadan çıkarılırken, çevredeki vatandaşlar alkışlarla güvenlik güçlerine destek verdi. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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