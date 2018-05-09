Doğu Perinçek için 110 bin imza duyurusu yapıldı, ne coşku tükendi, ne imza verenlerin ardı arkası kesildi. Barajın son aşamasını gençler omuzladı.

Antalya'da gençler ve genç kalanlar, 19 Mayıs 1919 ruhuyla seçim kurullarına akın etti.100 bin barajı aştıktan sonra da Doğu Perinçek'e olan inançlarını imzalarıyla tescil ettiler.Öncü Gençlik İl Başkanı Oğuzhan Kapçak, gençliğin Perinçek'e olan güvenini şöyle temellendirdi; Geleceksizlik kaygısını Vatan Partisi'nin iktidarında yok ediyoruz. Gençlik bunun farkında. Gençlik FETÖ ile mücadelenin 40 yıldır 50 yıldır Vatan Partisi'nin yaptığının farkında. Aydınlıkçıların yaptığının farkında. Silivri zindanını Aydınlıkçıların yıktığının farkında. Milli bayramlar yasaklandığı zaman Öncü Gençlik'in o yasakları yırtarak Türkiye'deki bütün meydanları bir bayram havasına döndürdüğünün farkında.