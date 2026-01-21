Barınaktaki o görüntüler için belediyeden açıklama

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınakta köpeklerin aç ve susuz bırakıldığı, hayvanların birbirini parçaladığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Eskişehir’de belediyeye ait Doğal Yaşam Alanı’nda çekildiği öne sürülen görüntüler kamuoyunda tepkilere yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, barınakta bulunan köpeklerin açlık ve susuzluk nedeniyle birbirine saldırdığı iddia edildi. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde bulunan Doğal Yaşam Alanı’nda yaşandı. Barınakta yeterli beslenemeyen çok sayıda köpeğin birbirine saldırdığı, hayatını kaybeden hayvanların ise köyde bir araziye gizlice gömüldüğü öne sürüldü.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğal Yaşam Alanımızda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin servis edilen görüntüler tarafımızca incelenmektedir. Hepimizi derinden üzen bu görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayvan hakları ve yaşam hakkı anlayışımızla bağdaşmayan bu iddialar tüm yönleriyle araştırılacaktır. İdari ve hukuki süreçler şeffaf şekilde yürütülecek ve kamuoyu bilgilendirilecektir.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

