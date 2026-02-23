Barış Boyun suç örgütü davası başladı: 304 sanık hakim karşısında

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen ilk duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların bir kısmı ile avukatları katıldı. Sanık yakınları ise duruşmayı izleyici bölümünden takip etti. Jandarma ekipleri, mahkeme salonunun içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, savunmaları alınan tutuklu sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederek mahkemeden beraat ve tahliye talebinde bulundu. Savunmasını yapmayan diğer sanıkların kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

1121 SAYFALIK İDDİANAMENİN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1121 sayfalık iddianamede 165 kişi "müşteki", 304 kişi ise "şüpheli" sıfatıyla bulunuyor. Dosyada, sanıkların müştekilere karşı gerçekleştirdiği 129 ayrı eylem detaylandırılıyor.

İddianamedeki tespitlere göre, suç örgütünün temel amacı belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamak. Örgüt, Türkiye'nin en büyük suç örgütü olmak amacıyla, faaliyet alanlarında karşılarına çıkan veya rekabet ettikleri kişi ve gruplara silahlı saldırılar düzenleyerek onları öldürüyor ya da kendi saflarına katıyor.

Mayıs 2024'ten bu yana İtalya'da karıştığı suçlar nedeniyle örgüt yöneticileri Bayram Demir, Tolga Gültepe ve Oğuzhan Duyku ile birlikte bu ülkede tutuklu bulunan Barış Boyun'un, cezaevinden örgüte talimat vermeye devam ettiği vurgulanıyor. Örgütün finans kaynağı olan silah ticaretinin başında Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun bulunuyor. Zafer Boyun ve beraberindeki üyelerin, Beyoğlu başta olmak üzere İstanbul genelinde yürüttüğü silah ve mühimmat ticareti sadece Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Türkiye'deki uyuşturucu trafiğini ise Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe yönetiyor. Örgütün, uyuşturucu ticareti kaynaklı alacak verecek meselesi yaşadığı veya rekabet ettiği gruplara karşı husumet besleyerek eylem yapmaktan çekinmediği belirtiliyor.

VUKOTİC CİNAYETİNDE TAŞERONLUK

İddianamede, Barış Boyun'un Avrupa'da uyuşturucu ticaretinde birlikte çalıştığı Sırp suç örgütü Kavac'tan "taşeron" olarak bir cinayet işi aldığı bilgisi yer alıyor. Kavac örgütünün uyuşturucu pazarındaki rakibi olan Sırp suç örgütü Skaljari'nin elebaşı Jovan Vukotic'in, 8 Eylül 2022 tarihinde Barış Boyun suç örgütü tarafından öldürüldüğü kaydediliyor.

15-20 YAŞ ARASI GENÇLER HEDEFTE

Suç örgütünün, üyelerini genellikle 15-20 yaşlarındaki gençlerden seçtiği tespiti iddianamede dikkat çeken bir diğer unsur. Bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak çetelerini anlatan internet tabanlı dizilerden etkilendikleri ve bu dizileri kendilerine rol model aldıkları vurgulandı. Örgüt elebaşı ve yöneticilerinin sosyal medya üzerinden intikam yeminleri ve meydan okuma videoları paylaşarak bu gençleri etkilemeye çalıştıkları aktarıldı.

İddianamede Barış Boyun "örgüt elebaşı"; Taha Kutay Karasoy, Tolga Gültepe, Bayram Demir, Efe Kantık, Gurur Işınçelik, Mehmet Recep Demir, Mert Gültepe, Mirhan Aygün, Batuhan Karaca ve Oğuzhan Duyku ise "örgüt yöneticisi" olarak geçiyor. Yöneticilerin, örgüt içindeki tüm sanıkların işlediği suçlardan sorumlu tutulduğu ifade ediliyor.

Elebaşı ve yöneticiler hakkında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "silahlı suç örgütüne üye olma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "resmi belgede sahtecilik", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "silahla yaralamaya teşebbüs", "nitelikli yağma", "nitelikli yağmaya teşebbüs", "nitelikli yağmaya teşebbüse azmettirme", "nitelikli silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından 613 yıldan 2 bin 967 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıkların da benzer suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.