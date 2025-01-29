Barış Pehlivan ve Seda Selek'in ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi olarak görev yapan bir kişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilip yayınlandığını ve bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılama sürecine etki edilmeye çalışıldığını belirterek soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, 27 Ocak’ta Halk TV’de yayınlanan programda yer alan içerikler nedeniyle Barış Pehlivan, Seda Selek ve Kanal Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” ile “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” suçlarından inceleme başlatıldı. Üç isim gözaltına alınarak emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Pehlivan: “Amacımız Görüşmeyi Kelimesi Kelimesine Doğru Aktarmaktı”

Gazeteci Barış Pehlivan, savcılıktaki ifadesinde olay günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısında bulunduğunu söyledi. Toplantı sonrasında, hakkında iddialar bulunan bilirkişiye ulaşmak istediğini belirten Pehlivan, şunları ifade etti:

"Telefon görüşmesine başladığımda hoparlör açıktı. Yanımda kanal yöneticisi Kürşat Oğuz da vardı. Kürşat Bey, gazetecilik refleksiyle görüşmenin eksiksiz aktarılması için kayıt aldığını söyledi. Amacımız, yapılan görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru yansıtabilmekti. Ancak bu kaydın daha sonra Halk TV’de yayınlandığını öğrendim. Benim böyle bir amacım yoktu. Görüşme tamamen habere ulaşma amacı taşıyordu, bilirkişilik faaliyetlerini yönlendirmek gibi bir niyetim olmadı.”

Selek: “Yayınlanacağından Haberim Yoktu”

Halk TV sunucusu Seda Selek ise savcılığa verdiği ifadede, ses kaydının yayına alınacağından önceden haberdar olmadığını söyledi.

"Yayın sırasında rejiden kulaklığıma Barış Pehlivan’ın bir ses kaydı paylaştığı ve bunun yayına alınacağı söylendi. Benim böyle bir kaydın varlığından veya yayınlanacağından öncesinde haberim yoktu. Ayrıca, programda bilirkişiyi etkilemeye veya yönlendirmeye yönelik herhangi bir ifadem olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın açıklamasının benim yayın saatime denk gelmesi nedeniyle böyle bir durum yaşandı. Açıklama başka bir saatte yapılsaydı, başka bir arkadaşımız bu suçlamayla karşı karşıya kalabilirdi.”

Savcılık soruşturması devam ederken, Selek ve Asker adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.