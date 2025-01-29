Barış Pınarı’nda 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yayınlanma:
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.