Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Rahip Brunson'ı savundu.

Esk CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Rahip Brunson'ı savundu. Ulusal Kanal'da yayınlanan ve sunuculuğunu Oğuz Polatbilek'in yaptığı Fikir Meydanı programına konuk olan Yarkadaş, Brunson davasını değerlendirdi.



Yarkadaş, teröre yardım ve yataklık suçundan hüküm giyen ABD'li rahip Andrew Brunson ve Türkiye-Almanya arasında krize neden olan Deniz Yücel'i savundu.



İşte Yarkadaş'ın o açıklamaları: