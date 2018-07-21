24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın 'Gülen davetiyle ABD'ye giden ulusalcı CHP'liler' tweeti tartışma konusu oldu. Yarkadaş, kendini '5 yıl önce gazeteciyken yazmıştım' diye savundu.

Tartışma gazeteci Nedim Şener'in, 19 Temmuz akşamı CNN Türk canlı yayınında, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve bazı parti yöneticilerinin ABD ziyaretiyle ilgili iddialarını gündeme getirmesiyle başladı.



Yarkadaş, 13 Mart 2013 tarihli Twitter paylaşımında "Fethullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden beş vekilden dördünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı" ifadelerini kullanmıştı.







Şener, yayında bu paylaşımı hatırlatınca CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan telefonla programa bağlandı ve sert tartışmalar yaşandı.



Nedim Şener, Tezcan'ın Pensilvanya'ya gittiği şeklinde bir şey söylemediğini, söz konusu söylemin de kendisine ait olmadığını, Bülent Tezcan'ın birileri tarafından 'işletildiğini' belirtti.



Tezcan, ABD'ye bir kuruluşun davetlisi olarak gittiğini belirterek, "Benim Fetullahçılarla herhangi bir alışverişim yok" dedi.





Tartışmalı programın ardından "Gülen'in davetiyle ABD'ye giden CHP'liler" tartışması başladı.



Yarkadaş, Twitter'den gelen kendisine yönelik eleştirilere "Beş yıl önce gazetecilik yaparken yazdığım tweet o..." diye yanıt verdi.

