"Baron Abla"ya kurye şoku! Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdi

Bursa’da polis ekipleri, uyuşturucu maddeyi imha etmesini önlemek için pizzacı kuryesi kılığına girerek operasyon düzenledi. “Baron abla” lakaplı Yelid A. ile birlikte 2 kişi yakalanırken, evde çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
"Baron Abla"ya kurye şoku! Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdi
Yayınlanma: Güncellenme:

Bursa’da polis ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza attı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve “Baron abla” lakabıyla tanınan Yelid A.’nın saklandığı adres tespit edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşil Mahallesi’nde bulunan bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda, Yelid A.’nın hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

PİZZACI KURYELİ OPERASYON

Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri pencereden ya da lavabodan imha etmesini engellemek isteyen ekipler, dikkat çekmemek için motorlu kurye kılığına girerek adrese yaklaştı. Şüphelilerin durumu fark etmemesi üzerine eve eş zamanlı ve ani baskın düzenlendi.

Operasyonda “Baron abla” lakaplı Yelid A., koruması ve arkadaşıyla birlikte yakalandı.

"Baron Abla"ya kurye şoku! Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdi - Resim : 1

UYUŞTURUCU, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda;

2 adet ruhsatsız tabanca ve boş şarjörler,
1.730 mililitre sıvı metamfetamin,
Çeşitli miktarlarda skunk, sentetik kannabinoid, metamfetamin ve eroin,
1 adet hassas terazi,
96 bin 600 TL,
807 dolar ve 170 euro nakit para
ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında Yelid A. ile birlikte M.P. ve E.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MKE sahasından mahalle arasına: Çocukların elindeki oyuncağı gören polis şoka girdiMKE sahasından mahalle arasına: Çocukların elindeki oyuncağı gören polis şoka girdiYurt
Yarın saat 9’da elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıYarın saat 9’da elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandıAyhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa pizza kurye
Günün Manşetleri
Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdi
Suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Bakan Bolat'tan iddialara yanıt geldi
Çağrı Taner, Enes Batur, Barış Murat Yağcı...
Mersin'de "yasa dışı bahis" operasyonu
Konut kredisinde 1. ve 2. el ayrımı kalktı
Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi!
Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Rüşvet davası CHP Genel Merkezine uzanabilir...
Takım otobüsü stada giderken taşlandı
Çok Okunanlar
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı!
Bugün altın ne kadar? Bugün altın ne kadar?
Yarın saat 9’da elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın saat 9’da elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı
Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var?
Benzine zam ya da indirim var mı? Benzine zam ya da indirim var mı?