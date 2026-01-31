"Baron Abla"ya kurye şoku! Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdi

Bursa’da polis ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza attı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve “Baron abla” lakabıyla tanınan Yelid A.’nın saklandığı adres tespit edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşil Mahallesi’nde bulunan bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda, Yelid A.’nın hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

PİZZACI KURYELİ OPERASYON

Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri pencereden ya da lavabodan imha etmesini engellemek isteyen ekipler, dikkat çekmemek için motorlu kurye kılığına girerek adrese yaklaştı. Şüphelilerin durumu fark etmemesi üzerine eve eş zamanlı ve ani baskın düzenlendi.

Operasyonda “Baron abla” lakaplı Yelid A., koruması ve arkadaşıyla birlikte yakalandı.

UYUŞTURUCU, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda;

2 adet ruhsatsız tabanca ve boş şarjörler,

1.730 mililitre sıvı metamfetamin,

Çeşitli miktarlarda skunk, sentetik kannabinoid, metamfetamin ve eroin,

1 adet hassas terazi,

96 bin 600 TL,

807 dolar ve 170 euro nakit para

ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında Yelid A. ile birlikte M.P. ve E.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.