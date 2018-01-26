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Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı geçmesi temennisiyle mektup gönderdi.

Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, patrikhane ve cemaat adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı geçmesi temennisini içeren bir mektup gönderdiği bildirildi.

FENER RUM PATRİKHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Fener Rum Patrikhanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mektupta Bartholomeos, Zeytin Dalı Harekatı’nın başarılı geçmesi, Türkiye’nin huzuruna ve Suriye’de barışın yeniden tesisine katkı sunması temennisinde bulundu.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ'NDEN ZEYTİN DALI DUASI

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Zeytin Dalı Harekatı’nda başarılar dileyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekaası için dua etmeye devam edeceklerini belirtti

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #Bartholomeos
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