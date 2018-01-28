Fener Rum Patriği Bartholomeos, Erdoğan'a gönderdiği mektupta, "Zeytin Dalı Operasyonu'nun terör sorununun sonlandırılmasının yanı sıra Suriye'ye barış getirmesini tüm kalbimizle Yüce Tanrı'dan niyaz etmekteyiz." dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhane ve cemaat adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı geçmesi temennisiyle bir mektup gönderdi.



"Sayın Cumhurbaşkanımız" hitabıyla başlayan mektupta Bartholomeos, kilisenin kadim geleneği olarak ayinlerde her zaman devletin bekası, yöneticilerinin sağlığı, halkın refahı ve saadeti; Suriye başta olmak üzere güney komşularda yaşanan savaş ve çatışmaların evlerinden ettiği yüz binlerce insanın selameti için dua edildiğini belirtti.



Bartholomeos, şunları kaydetti:







"Zatıalinizin kararlılığı ile başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu'nun ülkemizi on yıllardır meşgul eden ve binlerce cana mal olan terör sorununun sonlandırılmasının yanı sıra Suriye'ye de barış getirmesini tüm kalbimizle Yüce Tanrı'dan niyaz etmekteyiz. Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı etkileyen ve huzursuz eden terör illetinin son bularak, ülkemizin güven ortamında hızla gelişmesi, bizlerin ve cemaatimizin temennisidir. Terörün kategorize edilmesinde tutarlı bir şekilde karşı durmuş olan zatıalinizin kararlı tavrı, dünya kamuoyunda büyük yankı bulmaktadır. Zatıalinize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarılar, Zeytin Dalı Operasyonu'nun bölgeye adı gibi barış getirmesini ve bunca acıyla yoğrulan insanlara güvenli bir gelecek umudu vermesini dilemekteyiz. Bu anlamlı vesileyle ülkemizi daha iyi yarınlara taşımak için eş zamanlı olarak iç ve dış tehditlerle mücadele etmekte olan zatıalinize Yüce Tanrı'nın sağlık ve esenlik ihsan etmesini dileriz."