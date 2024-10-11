Bartın açıklarında şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi

Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4,8 olarak duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bartın açıklarında şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi
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Karadeniz'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin yaşandığı yer, Bartın'ın Amasra ilçesi açıkları oldu.

Depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi.

Bartın açıklarında şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi - Resim : 1

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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