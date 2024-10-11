Bartın açıklarında şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi
Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4,8 olarak duyuruldu.
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Karadeniz'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin yaşandığı yer, Bartın'ın Amasra ilçesi açıkları oldu.
Depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 11, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)
Tarih:2024-10-11
Saat:10:16:41 TSİ
Enlem:42.53472 N
Boylam:31.38972 E
Derinlik:9.33 km
Detay:https://t.co/FDWipbnLxa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Anadolu Ajansı