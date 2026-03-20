Bartın'da 4 saatte 3 kaza: Aynı cadde üzerinde 5 kişi yaralandı

Bartın’da Tuna Mahallesi 216. Cadde’de 4 saat içinde meydana gelen 3 ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Bartın'da 4 saatte 3 kaza: Aynı cadde üzerinde 5 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Bartın’da aynı cadde üzerinde kısa aralıklarla meydana gelen kazalar dikkat çekti. Tuna Mahallesi 216. Cadde’de saat 13.00 ile 17.00 arasında 3 ayrı kaza yaşandı, toplam 5 kişi yaralandı.

İlk kazada, ıslak zeminde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre aşağıya düştü. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İlk kazanın yaşandığı noktaya yaklaşık 250 metre mesafede meydana gelen ikinci kazada ise bir motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saat 17.00 sıralarında yaşanan üçüncü kazada ise kontrolden çıkan bir otomobil önce refüjdeki trafik levhalarına, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AYNI YOLDA ART ARDA KAZALAR

Bayramın ilk gününde aynı cadde üzerinde 4 saat içerisinde meydana gelen kazalarda yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralı yakınları ise yağış nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

trafik kazası Bartın
