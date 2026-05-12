Bartın'daki çocuk istismarı davasına ilişkin Bakanlıktan açıklama: "Sıfır tolerans ilkemizle..."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı almaları için adli sürecin yakından takip edileceğini açıkladı

Toygu Ökçün
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bartın’da 13 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla açılan davaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, sanıkların en ağır cezayı alması için sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

BAKANLIK "33 TUTUKLAMA" HABERLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Amasra'daki istismar soruşturmasında 33 tutuklama" şeklinde yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğu ifade edildi. Olayın adli makamlara intikal ettiği andan itibaren sürecin titizlikle yönetildiği vurgulandı.

MAĞDUR ÇOCUK DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Sürecin psikososyal ve hukuki boyutuna dair bilgi veren Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan incelemelerde, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup, mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı alması için adli süreci yakından takip edeceğiz. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakanlık, istismara karşı "sıfır tolerans" ilkesinin altını çizerek, mağdurun ve ailesinin yanında durmayı sürdüreceğini yineledi.

