Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş Bakırköy’de bir restoranda buluştu

Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş Bakırköy’de bir restoranda buluştu. Buluşmaya Selahattin Demirtaş’ın kız kardeşi Av. Aygül Demirtaş da katıldı.



Başak Demirtaş “Haksızlık ve hukuksuzluğun bu kadar toplumun her kesimine sirayet ettiği bir dönemde, toplumsal kutuplaşmanın bu kadar arttığı bir ortamda politik alanda da bu dayanışmanın, demokrasinin daha da güçlenmesi için gerekli olduğuna inanıyorum” dedi



Buluşmaya evsahipliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da, şunları söyledi:

“Bir arada oluşumuz önemli. Başak Hanım’ın da belirttiği gibi derin bir kutuplaşma var, bu kutuplaşmanın giderilmesi için daha fazla gayret sarfetmek gerektiğini düşünüyoruz. Aslında daha önce de olabilirdi bu buluşma, belki de o zaman düşünülemedi. Başak Hanım’ın doğumgünüymüş sanırım, doğumgününü de kutluyoruz. Selahattin Bey’i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiç bir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle. Bunu her fırsatta da ben dile getiriyorum. Oğlumun da özellikle selamları var, sanırım Selahattin Bey, Sezgin Tanrıkulu’nun bir portresini çizmiş, ben görmedim ama ‘anne çok beğendiğimi söylersin’ dedi. iletirseniz sevinirim kendisine.”



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da şöyle konuştu:

“Bugün Başak hanımla ve Selahattin beyin kızkardeşi ile ilk kez tanışmış oldum. Memnun da oldum. Selvi hanımla zaten aynı aileyiz. Başak hanımın bir kaç gün önceki doğumgünü buluşmaya da vesile oldu. Bir daha ki doğumgününü umut ederim eşiyle birlikte gönlünce kutlar. Dediğim gibi keşke masamız çok daha genişlese, birbirimizi daha iyi tanısak. Umarım gerçek olur.”





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