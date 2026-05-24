Başarır'dan kamusal görevini yerine getiren gazeteciye saldırı!

CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte CHP Eski Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki grup, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada kamusal görevini yerine getiren ve Özel'e soru sormaya çalışan CNN TÜRK muhabiri Murat Bekmezci, doğrudan hedef alındı. Özgür Özel, muhabire kurumsal kimliği üzerinden yüklenerek, "KJ'de adımın altına ne yazıyorsun CNN TÜRK?" sözleriyle sataştı.

KAMERALAR ÖNÜNDE SALDIRI

Özel'in bu çıkışının ardından hamle yapan koruma ekibi ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, gazeteciye saldırıda bulundu. Görevi başındayken sol kulağına darbe alan ve mikrofonu zorla elinden alınmaya çalışılan muhabir Murat Bekmezci, yaşadığı anları şu sözlerle aktardı:

"Önce korumaların ardından Ali Mahir Başarır’ın saldırısına uğradım. Arkaya çekildim, kulağıma tokat atıldı. Ben sadece soru soruyorum."

Fiziki müdahalenin ve atılan tokatın ardından geri çekilmek zorunda kalan televizyon ekibi, bu kez de çevredeki eski (Özel) CHP yönetimini destekleyen grupların sözlü ve fiziki tacizine maruz kaldı.

BASIN MENSUPLARINA YÖNELİK İLK SALDIRI DEĞİL

CHP Genel Merkezi ve çevresi, mahkemenin kararından bu yana sahada çalışan gazeteciler için tehlikeli bir alana dönüştü. Daha önce de aynı noktada kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş partililerin linç girişimine ve ağır saldırısına uğramıştı. Yaşadığı şiddeti anlatan Yeşiltaş, "İlk kez böyle bir şey ile karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

Halkın haber alma hakkı adına sahada olan muhabirleri hedef tahtasına koyan, korumalarıyla ve milletvekili sıfatı taşıyan isimleriyle gazetecilere fiziki şiddet uygulayan bu tutum, basın özgürlüğüne vurulan kara bir leke olarak kayıtlara geçti.