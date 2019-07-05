Başbağlar Katliamı'nın 26. yılı

Bundan 26 yıl önce 5 Temmuz 1993'de bölücü terör örgütü PKK, Erzincan Kemaliye Başbağlar köyünü hedef aldı, kadın - erkek - çocuk - bebek demeden 33 vatandaşı katletti. O katliamının üzerinden 26 yıl geçti. Acısı hâlâ taze. Hain pusunun yıldönümünde köyde anma etkinlikleri düzenlendi. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı "Başbağlar'ın hesabı sorulacak, adalet yerini bulacak" dedi.

Katliamdan yaralı kurtulan muhtar anlattı o acı günü...



Erzincan Kemaliye'ye bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993’te yaşanan katliamın üzerinden 26 yıl geçti.



Terör örgütü PKK, akşam ezanı okunacağı sırada köye sızdı. Örgüt propandası yapıp 28 erkeği kurşuna dizdi, 5 kişiyi yakarak katletti.



Teröristler, kadınları derede topladıktan sonra para, altın ve değerli eşyayı alarak yağmaladıkları tüm evleri ateşe verdi. Yapılan katliam 26 yıldır faili meçhul kaldı.



Katledilenlerin defnedildiği şehitlikte anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti Erzincan Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Anmada yapılan konuşmalarda birlik bütünlük vurgusunun yanı sıra PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin kapatılması talebi de öne çıktı.



Bir anma etkinliğide İstanbul Fatih'te Başbağlar Köyü Derneği tarafından düzenlendi.



Başbağlar katliamında mağdurların avukatlığını yapan Kadir Kartal, dava süreci açısından Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı.



Kartal, Başbağlar ile Madımak katliamının toplumu birbirine düşürmek amacıyla yapıldığını vurguladı.





HABER-KAMERA: EKREM DEMİR

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