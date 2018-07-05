PKK katliamında kaybettikleri köylü ve yakınlarını andılar. ABD ve İsrail destekli PKK ve FETÖ terörüne lanet yağdırdılar.
25 yıl önce Kemaliye'nin Başbağlar köyünde katledilen 33 köylü için İstanbul Fatih'te anma töreni düzenlendi.
Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen törene çok sayıda siyasi parti ile demokratik kitle örgütü temcilcisi ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreninde ilk konuşmayı Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya yaptı.
Dikkaya, devlet kurumlarını göreve çağırdı, katliamın aydınlatılmasını istedi.
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel de anma töreninde konuştu.
Önsel, ABD ve İsrail destekli PKK ve FETÖ terörüne karşı topyekün mücadele çağrısı yaptı.
ulusal.com.tr
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