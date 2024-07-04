Başbağlar katliamının 31. yıl dönümü! PKK Erzincan'da 33 yurttaşı kurşuna dizdi
Acı aynı, adres farklı... Sivas Madımak katliamından hemen sonra bu kez tetiğe Erzincan'da basıldı. Hedef yine Türkiye'nin birliğiydi. Başbağlar köyünde 31 yıl önce PKK'lılar tarafından katledilen 33 yurtttaşın acısı tazeliğini koruyor.
Aydınlar Sivas Madımak'ta yakıldı, Erzincan'da köylüler kurşuna dizildi. İki olayda da düğmeye basan eller okyanus ötesindeydi.
ABD, PKK eli ile 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde katliama imza attı. 33 yurttaşımız katledildi. .
Katliamın acısı taze, köyde hüzün hakim... Vatandaşlar, saldırının faillerinin bulunup adalet önünde hesap vermesini istiyor.
Olaydan saklanarak kurtulanlardan 53 yaşındaki İsmail Ogün Kuruçaylı, 31 yıl önce yaşadıklarını anlattı. Kuruçaylı, "Askerden gelmiştim yakınım evine kaçtım ateş serbest deyip katlettiler." dedi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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