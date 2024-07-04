Başbağlar katliamının 31. yıl dönümü! PKK Erzincan'da 33 yurttaşı kurşuna dizdi

Acı aynı, adres farklı... Sivas Madımak katliamından hemen sonra bu kez tetiğe Erzincan'da basıldı. Hedef yine Türkiye'nin birliğiydi. Başbağlar köyünde 31 yıl önce PKK'lılar tarafından katledilen 33 yurtttaşın acısı tazeliğini koruyor.

Başbağlar katliamının 31. yıl dönümü! PKK Erzincan'da 33 yurttaşı kurşuna dizdi
Editör: Haber Merkezi

Aydınlar Sivas Madımak'ta yakıldı, Erzincan'da köylüler kurşuna dizildi. İki olayda da düğmeye basan eller okyanus ötesindeydi.

ABD, PKK eli ile 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde katliama imza attı. 33 yurttaşımız katledildi. .

Katliamın acısı taze, köyde hüzün hakim... Vatandaşlar, saldırının faillerinin bulunup adalet önünde hesap vermesini istiyor.

Olaydan saklanarak kurtulanlardan 53 yaşındaki İsmail Ogün Kuruçaylı, 31 yıl önce yaşadıklarını anlattı. Kuruçaylı, "Askerden gelmiştim yakınım evine kaçtım ateş serbest deyip katlettiler." dedi.

MOSSAD davasında mütalaa açıklandı! Savcının istediği hapis cezaları belli olduMOSSAD davasında mütalaa açıklandı! Savcının istediği hapis cezaları belli olduGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Erzincan # Başbağlar katliamı # pkk
Çok Okunanlar
Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?
Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?
300 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı
300 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı
O tarihten sonra dolarda işler değişecek mi?
O tarihten sonra dolarda işler değişecek mi?
Türkiye-Avusturya maçı rekor kırdı!
Türkiye-Avusturya maçı rekor kırdı!
Atakum Belediyesi'ne haciz geldi!
Atakum Belediyesi'ne haciz geldi!
Öne Çıkanlar "Amerika'yı deli eden eylemlerden birisi bu" | İsmet Özçelik "Amerika'yı deli eden eylemlerden birisi bu" | İsmet Özçelik Dilan Polat davasında yeni gelişme: 27 yıl... Dilan Polat davasında yeni gelişme: 27 yıl...