Katalonya'nın bağımsızlık ilanı kararı askıya alındı
Katalonya'nın bağımsızlık ilanı kararı askıya alındı
Erhan Çelik ifadeye çağrıldı
Erhan Çelik ifadeye çağrıldı
İran'dan Kandil'e operasyon açıklaması
İran'dan Kandil'e operasyon açıklaması
Bülent Tezcan'dan ilk açıklama
Bülent Tezcan'dan ilk açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, 7-11 Kasım arası ABD'de olacak

Başbakan Binali Yıldırım, 7-11 Kasım arası ABD'de olacak

Başbakan Binali Yıldırım, 7-11 Kasım arası ABD'de olacak

Başbakan Binali Yıldırım, 7-11 Kasım arası ABD'de olacak

Etiketler; #binali yıldırım #abd
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Air Berlin'de 8 bin çalışan işsiz kaldı
Sonraki Haber
Sarılgöl'de üzüm üreticisi dertli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.