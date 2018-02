Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hükümetin PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmediği iddialarına yönelik olarak "Bakalım acaba gerçekler böyle mi? Ben onun için belgelerle geldim" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, "28 Şubat 2015'ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında YPG/PKK/PYD/DEAŞ'a karşı topyekün mücadele var. Bununla da kalmamışız. 19 Ekim 2016'da MGK Siyaset belgesini Bakanlar Kurulu kararına dönüştürmüşüz" diye konuştu

Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



Yıldırım şunları söyledi:



"Türkiye demek kardeşlik demek, adalet demek. Bizim için Filistin de önemlidir Somali'de önemlidir. Aynı şekilde arakandaki kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Bu gün elhamdülillah dünyanın her yerinde varız. Milletimizin desteğiyle önemli hizmetler yaptık ama işimiz bitmedi. Durmak yok yola devam. Ne diyoruz, istikrar sürsün Türkiye büyüsün. Yarın takvimler bir kez daha 28 Şubat'ı gösterecek. Bin yıl sürecek denilen o karanlık darbenin ve dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın ölümünün yıl dönümü. Erbakan hocamızın mekanı cennet olsun. İnançların, yaşam tarzının baskı altındaki olduğu o durumda vakur duruşuyla örnek olmuştu. Erbakan hoca yemin eder, yemin ettirirdi. Biz de yemin ediyoruz ki, vatandaşlarımızın haklarını terör örgütlerine de, karanlık odaklara karşı da koruyacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile dik durduk meydanı bırakmadık. Hayatı zehir eden, meslek liselerini adeta bitiren, bazı evlatlarımıza yaşama hakkını çok gören cuntacı zihniyeti unutmadık, unutmayacağız. Sadece insanımızın hukukunu çiğnemediler. Türkiye'nin ekonomisinin büyük bir krize girmesine neden oldular. Faturayı aziz ve cefakar millet ödedi. 28 Şubat'ın yaralarını sardık, yapılanları unutmadık. O günler geride kaldı. Hiçbir güç milletin hakkına, hukukuna, değerlerine karışamayacak, buna asla fırsat bulamayacak.



BELGELERLE GELDİM



Hükümet PYD'yi YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemiş. Bakalım acaba gerçekler böyle mi? Ben onun için belgelerle geldim.







28 Şubat 2015'ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında YPG/PKK/PYD/DEAŞ'a karşı topyekün mücadele var. Bununla da kalmamışız. 19 Ekim 2016'da MGK Siyaset belgesini Bakanlar Kurulu kararına dönüştürmüşüz.







Mücadele amansız bir şekilde devam etmiş. Bunların terör örgütleri olduğunu dünyaya biz ilan ettik. Gel gör ki CHP'liler duymamış. Hadi bazı dost bildiğimiz ülkeler PYD'yi terör örgütü kabul etmiyor bunu biliyoruz. Türkiye'nin anamuhalefet partisne ne oluyor da aynı ağızdan konuşuyor. Cinsel istismar ile ilgili toplumun büyük kesimine büyük görev düşmektedir. Hocalı katlamının dün yı dönümüydü. Yüzlerce Azeri kardeşimiz katledildi. Alçak katliamı bir kez daha lanetliyorum. Ne yazık ki dünyanın batısı çifte standarttan vazgeçmiyor. Hollanda parlementesounda alınan 1915 kararı son örnektir. Bu bizim için yok hükmündedir. İlk önce tarihlerine bakıp kendi hesaplarını vermek zorundadırlar. En kötü sicil bu iddiaları atan ülkelere aittir. Bizim tarihimizin hiçbir yerinde sömürgecilik yok, katliam yok. Kardeşlik var. Kimse Türkiye'nin şanlı geçmişini kendi karanlık mazisi ile karıştırmasın. 90'lı yılların başında Bosna'da yaşananlar taptaze aklımızda. Geçtiğimiz hafta çok yoğun bir gündemimiz vardı. İl kongrelerimizde bizi muhteşem coşku ile karşıladılar. Bu coşkuyu tüm il ve ilçe kongrelerimizde yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan, üyelerimizden Allah razı olsun. Milletin evinde çiftçilerimizle bir araya geldik. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden desteği çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı, hayırlı olsun. Makedonya Cumhurbaşkanı misafirimizdi. Değerli kardeşlerim Zeytin Dalı Harekatı'nda 39 günü geride bıraktık. Mehmetçiğimiz havadan ve karadan harekatı başarı ve kararlılıkla sürdürüyor. Afrin bir hilal gibi çepeçevre emniyete alınmış durumda. Sınırlarımıza yakın bölgeleri terörden temizledik. Özel Harekat birliklerimizle temizlik yapa yapa adım adım gidiyoruz. Polisimiz , jandarmamız ve korucularımız intikal ettiler. Korucular ve polisler ie polis özel harekat arkadaki emniyeti kontrol etmiş olacak. Bölg halkının yüzde 60'ı evlerini terketmiş durumda. Bu hainler evleri boşaltıp cephaneliğe çevirmişler. Ama şimdi kazdıkları kuyulara kendileri düşüyorlar. 81 milyon milletimiz dualarıyla onların yanındadır. Vatandaşlar destek vermek için akın akın sınıra gidiyor. Her yerde vatandaşlarımız bizi Afrin'e götürün diyor. Bu millette bu vatan aşk, vatan sevgisi oldukça hiçbir güç sırtımızı yere getiremez. Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşlarımız her gün destek mitingi düzenliyor. Aydınlarımız, yazarlarımız onur verici bir şekilde bu olayın arkasında. BM bir karar aldı. 30 gün süre ile Guta'da ateşkes ilan edilmesi üzerine. Guta'da bir insanlık ayıbı, dramı yaşanıyor. Yaralılara acil insani yardım bile yapılamıyor. Bu kararın amacı, bu katliamdan etkilenen bölgeden etkilenenlere yardım gitmesi için. Buna destek veriyoruz. Karar alınmış olmasına rağmen, kararın mürekkebi kurumadan rejim saldırmaya başladı. Kimyasal silah kullanıldığına dair iddialar var. Zeytin Dalı Harekatı'nı, Doğu Guta ile karıştıranlar var. Türkiye, sivillere değil, eli kanlı teröristlere karşı operasyon yapıyor. Sivilleri kurtarmak için yapıyor. Şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının acılarını dindirmek için katkı vermeye devam edeceğiz. İdlib'te 6 gözlem noktası tesis ettik. Bunların amacı oradaki gerginliği azaltmak ve ateşkesi sağlamak. Suriye'nin tüm terör örgüttlerinden temizlenerek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak asıl amaçtır. Yaşanan sivil katliamlar karşısında üç maymunu oynamadık, bundan sonra da oynamayacağız. Müttefik ülkelerden de aynı onurlu duruşu sergilemelerini bekliyoruz. Sivil insanlara yardım ellerini uzatmalarını bekliyoruz. PKK/PYD elebaşlarından Salih Müslim 24 Şubat'ta Çekya'da gözaltına alındı. Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. Gerekli temaslar sürüyor. Gün NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür. Dileriz ki Çekya bu teröristi bize iade eder. Sonuç ne olursa olsun, şu kesindir. Bundan sonra eli kanlı terör örgütlerinin elebaşları ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler. Dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz."



ulusal.com.tr