Başbakan Yıldırım, cuma namazı çıkışı sonrası açıklama yaptı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Yıldırım, "Kendisi bu partide beraber yola çıktığımız bir arkadaşımız. Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık yaptı. Biz her zaman onu dinleriz. Ama bu konuşmaların polemik konusu olmasını tasvip etmiyoruz." diye konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazının ardından cami çıkışında açıklamalarda bulundu.



Başbakan Yıldırım, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.



Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:



DİYANET'İN AÇIKLAMASI



Ergenlik, buluğa erme işi ayrı bir iştir. Ama evlenme yaşı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bellidir. 18 yaşını ikmal edenler evlenme hakkına kavuşmuş olurlar. Bundan önce yapılan evlilikler yasa dışıdır. Ayrıca büyük mağduriyetlere de sebep olmaktadır.



MURAT HAZİNEDAR'IN GÖREVDEN ALINMASI



Bu bir hukuki süreçtir. Tabi ki kamu adına hizmet edenler, kamu gücünü kullananlar vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak, hizmet yaparken kamu menfaatini gözetmek durumundalar. Kayırmadan, görevi kötüye kullanmadan, memleket, millet adına iş yapan, hizmet adına iş yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Herhangi bir sıkıntı da yaşamaz. Yanlış yapanlar varsa bunların da hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır.



İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI



Bilinmesi gerekir ki hayıflanarak yani bu işin ne kadar alçakça bir iş olduğunu, bu işin içinde olan çocuklarımızı zehirleyenlerin hiçbir müsamaha göstermeden en şiddetli şekilde üzerilerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. Bu amaçla yaptığı bu açıklama tarzı, belki yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir. Şunu açıklıkla söyleyeyim; ister İçişleri Bakanı olun isten Başbakan olun ister sade bir vatandaş olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir, ceza da olacaksa hukuk içerisinde herkes karşılığını görecektir. Mesele bundan ibarettir.



Bugün küçük yaşta evlenmiş, aileleri bölünmüş, kocası ya da eşi hapiste olan binlerce insan vardır. Bu bilgisizlikten, cehaletten ve o yaşların verdiği heyecandan kaynaklanan bir durumdur. Biz bunu hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda bir yasa ile bu mağduriyetleri gidermeye çalıştık maalesef kendimizi iyi ifade edemediğimiz için o mağduriyetler bugün de devam ediyor. Küçük yaşta evlilikler, hiç bir zaman hoş görülemez, kabul edilemez, yasal olarak da mümkün değil, suçtur.



ABD'DEKİ HAKAN ATİLLA DAVASI



Hukuki bir dava değildir. Tamamen siyasi bir nitelik kazanmıştır. Uydurma delillerle kendileri suç işleyen insanların şahitliği ile oluşturulmaya çalışılan ve uluslararası hukuk normuna da hiçbir şekilde uymayan adeta bir tiyatro şeklinde bir dava. Sonucu önceden kararlaştırılmış, senaryosu hazırlanmış. Bir oyun gibi, bir davayı bütün dünya izledi. Bizim açımızdan hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye bir hukuk devletidir. Egemen bir ülkedir. Hak ve menfaatlerine nereden bir zarar verilmeye çalışılırsa karşılığını mutlaka verecektir.



ABDULLAH GÜL



Kendisi bu partide beraber yola çıktığımız bir arkadaşımız. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'lık yaptı. Biz her zaman onu dinleriz. Ama bu konuşmaların polemik konusu olmasını tasvip etmiyoruz.



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