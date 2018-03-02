Başbakan Yıldırım, "81 milyon vatan evladı Afrin'de terörle amansız mücadele veren Mehmetçik'in duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir'' dedi. Yıldırım, "Bu harekatı Afrin'de sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir. Tehdit ve terör nerede varsa orası bizim için hedeftir. TSK'ya her türlü teknolojik imkanı sunuyoruz sunmaya da devam edeceğiz" diye konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.



Yıldırım şunları söyledi:



"Afrin'de güzel vatanımızın müdafaası için terörle amansız mücadele veren Mehmetçik'e buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon vatan evladı duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir. Bu uğurda şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum.



Kurmaylık eğitimi görmüş, ülkemizin güvenliğini, bekasını teslim ettiğimiz subayların yüzde 72'si bu örgütün (FETÖ) tuzağına düşmüş ve bu örgütün eylemlerinin parçası haline gelmiştir. İşte bu vahim durumu dikkate alarak gereken adımları ivedilikle attık, gerekli kararları aldık. Sizler Türkiye Cumhuriyeri Devleti'nin genç subaylarısınız başınız dik alnınız ak. Hiçbir zaman unutmayın ki taşıdığınız emanet ve sorumluluk vatandaşımıza aittir. 15 Temmuz'un hemen sonrasında vesayet odaklarıyla mücadele etmek için bir dizi tedbirler aldık. Hükümet olarak askeri alanda sivil alanda ve kamu yönetimi alanında birçok reformu hayata geçirdik. Askeri eğitim alanında da bazı adımlar atmamız gerekiyordu. Ülkemiz son derece zor bir coğrafyada yer alıyor. Aslında tarih olarak kültürel değerlerimiz olarak da bu coğrafyanın merkezinde yer alan ülke Türkiye. Bugün ciddi sıkıntıların yaşandığı Suriye Filistin İsrail Lübnan Irak Yemen ve diğer bölgelerdeki olaylar Türkiye'nin tarihinden geleceğinden bağımsız değerlendirilemez. Hiçbir ülkenin toprağında gözümün olmadı olmayacak. Hiçbir ülkeyi yönetmek gibi bir hevese de sahip değiliz. Fırat Kalkanı Afrin bölgesinde mücadelemiz sadece ülkemizin sınırlarını güvence altına almak değil vatandaşımızın can ve mal güvenliğini de korumak o bölgede yaşayan mazlum mağdur insanları terör örgütünün zulmünden kurtarmak. Bu harekat sonuna kadar devam edecek. Herhangi bir gün süre söz konusu değildir. Ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesine bağlıdır. Bu harekatı Afrin'de sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir. Tehdit ve terör nerede varsa orası bizim için hedeftir. TSK'ya her türlü teknolojik imkanı sunuyoruz sunmaya da devam edeceğiz."



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