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Başbakan Binali Yıldırım'dan veda konuşması

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'deydi. Başbakan olarak son kez buradayım diyen Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Başbakan Binali Yıldırım'dan veda konuşması

Başbakan Binali Yıldırım, çocuklarının yaptırdığı okulun açılışını yaptı. Törende konuşan Yıldırım, Başbakan olarak son kez İzmir'deyim dedi.

Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacak erken seçim kararına değindi, oy istedi.

Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı. 

 

Etiketler; #izmir #binali yıldırım
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