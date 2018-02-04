Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis hudut bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram için Hatay'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı sırasında, terör örgütü PYD/PKK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinden Kilis hudut bölgesine düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın cenaze törenine katıldı.



Şehit Bayram için Kırıkhan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hatay Valisi Erdal Ata ile bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Başbakan Yıldırım, cenaze namazı öncesinde şehidin babası Mustafa Bayram'a taziyelerini iletti.







Bayram'ın kardeşlerinin askeri üniforma ile katıldığı törende, Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi.



Yıldırım'dan şehit ailesine taziye ziyareti



Başbakan Yıldırım, daha sonra Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen havan saldırısında 22 Ocak'ta şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki babaevine geçti.



Elitaş'ın ailesine taziyelerini ileten Başbakan Yıldırım'a, ziyarette bakanlar Soylu ve Arslan da eşlik etti.