Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağı da vardır' sözlerinin sorulması üzerine, "Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz." dedi

AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.



Yıldırım, Bahçeli'nin, 'FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağı da vardır." sözlerini nasıl değerlendirirsiniz? diye sorulması üzerine, "Bahçeli'nin kendi değerlendirmesidir, yorum yapmam, değerlendirmem doğru olmaz" dedi.



