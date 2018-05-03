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Başbakan'dan Bahçeli'nin FETÖ seçmeni sözlerine ilk yorum

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağı da vardır' sözlerinin sorulması üzerine, "Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz." dedi

Başbakan'dan Bahçeli'nin FETÖ seçmeni sözlerine ilk yorum

AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Yıldırım, Bahçeli'nin, 'FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağı da vardır." sözlerini nasıl değerlendirirsiniz? diye sorulması üzerine, "Bahçeli'nin kendi değerlendirmesidir, yorum yapmam, değerlendirmem doğru olmaz" dedi.

 

Etiketler; #fetö #devlet bahçeli #Başbakan Yıldırım
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