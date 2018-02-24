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Başbakan Yardımcısı Akdağ: 10 gün içinde TBMM'ye sunacağız

Çocuk istismarına dair konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 10 gün içinde kanun paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacaklarını söyledi

Başbakan Yardımcısı Akdağ: 10 gün içinde TBMM'ye sunacağız

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Çocuklara yönelik istismara dair konuşan Akdağ, "Cezaları ağırlaştırarak bu meseleyi çözemeyiz" dedi.

"Bu zalimlere cezalarını en ağır şekilde vereceğiz" diyen Akdağ, 10 gün içinde kanun paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacaklarını söyledi.

Suçluyu cezalandırmak kadar mağduru korumanın da çok önemli olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bu konuda da kurallar belirlenecek" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Başbakan #Recep Akdağ #tbmm
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