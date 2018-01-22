Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 2 asker ile Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarının, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sivilleri hedef alan roketli saldırısında yaralanan sivilleri hastanede ziyaret etti.
Akdağ, beraberinde Hatay Valisi Erda Ata, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Adem Yeşildal ve Fevzi Şanverdi ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaralanan ve Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 2 asker ile diğer yaralılara ziyarette bulundu.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Sabahattin Yılmaz'dan bilgi aldı.
Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 2 asker ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Yaralıların gerekli tedavi ve bakımların en iyi şekilde yapıldığını aktaran Akdağ, Hatay Devlet Hastanesi'nin tecrübesi ve şartları bakımından yeterli olduğunu sözlerine ekledi.
Akdağ, terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Reyhanlı'da sivillere yönelik saldırısı sonucu yaralanan 4 yaşındaki Muhammed Abdurrahman'ı ziyaret ederek, çocuğun ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Akdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 2 asker ile Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarının, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sivilleri hedef alan roketli saldırısında yaralanan sivilleri hastanede ziyaret etti.
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