Gelecek hafta Amerika'dan Türkiye'ye yapılacak kritik ziyaretlerle ilgili Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. "Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışmaları doğru olanı" diyen Bozdağ "Bizi sınamaktan vazgeçsinler" ifadelerini kullandı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gelecek hafta Ankara'daki gerçekleşecek kritik temaslar öncesi Amerika'ya "empati" mesajı verdi.



Zeytin Dalı Harekâtı konusunda ise tavrı netti, "Bizi sınamayın" dedi.



Amerika'nın terör örgütü PKK-PYD'ye yaptığı silah yardımına da değindi Başbakan Yardımcısı Bozdağ.



Amerika'nın Menbiç'ten Türkiye'ye savurduğu tehditleri hatırlatan Bozdağ, konuyla ilgili sert konuştu. "Teröre destek vermeyeceksiniz, teröristlerle beraber askerlerinizi fotoğraf çektirip Türkiye'ye üstü kapalı, üstü açık göndermeler yapmayacaksınız." dedi.



Bekir Bozdağ, Türk ordusunun Afrin'de kahramanca yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili de kararlılık mesajı verdi.



ulusal.com.tr