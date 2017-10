Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bütün bunlara bakıyorsunuz, ayrıca ne kadar FETÖ'cü varsa oraya gidiyor. Büyük bir sığınma yeri ve destek buluyor. Bütün bunlar Amerika ile ilişkileri olumsuz etkiliyor, karmaşık hale getiriyor. ABD ile işbirliğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Dosyadaki bilgi, belge ve delilden haberimiz yok lafı zannedersem Washington'un eksik bilgilendirmesinden kaynaklanan bir bilgidir" dedi. Bozdağ, belediye başkanlarının istifalarının istenmesiyle ilgili, "Biz halkın talimatı ile siyaset yapan bir partiyiz. Burada halkın ne istediğini görerek hareket ediyoruz. Halktan helallik isteyip hakkını da helal edip mevcut pozisyonlarına göre adım atmaları beklenir. Ortaya çıkan tablodan sonra doğru olan bunu ortaya koymaktır. Artık bu saatten sonra etik olan bu çerçevede bir adım atmaktır. Görevlerinden ayrılmaları 2019'a giden süreçte partimizinn güçlenerek bu yolda yürümesine büyük bir destek olacağı gibi kendilerine de imkan açacaktır" diye konuştu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:



Terör koridoru konusunda ABD'li yetkililer de teminatlar veriyor ama gelişmelere baktığımızda sıkıntılar var. FETÖ konusunda ABD ile aramızda ciddi sıkıntılar var. Türkiye'ye onca zarar vermiş bir terörist ABD'de duruyor. Oradan Türkiye aleyhine terör faaliyetlerine devam ediyor.



Adalet Bakanlığı'nın dosyaları adli makamlara intikal bile ettirilmedi. Rıza Sarraf üzerinden yürütülen FETÖ'nün çalışmaları var. Rıza Sarraf hadisesi Türkiye'de FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde hazırladığı belgelerin ABD'li yetkililere verilmesidir. Bu davanın hakimi Türkiye'de 17-25 Aralık'ta gelip FETÖ'nün moderatörlüğünü yaptı.



ABD'YE 'İLİŞKİLERİMİZ KARIŞIK' YANITI



(ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün 'Türkiye ile ilişkilerimiz karışık' açıklaması) Bütün bunlara bakıyorsunuz, ayrıca ne kadar FETÖ'cü varsa oraya gidiyor. Büyük bir sığınma yeri ve destek buluyor. Bütün bunlar Amerika ile ilişkileri olumsuz etkiliyor, karmaşık hale getiriyor. ABD ile işbirliğimizi sürdürmeye çalışıyoruz.



Dosyadaki bilgi, belge ve delilden haberimiz yok lafı zannedersem Washington'un eksik bilgilendirmesinden kaynaklanan bir bilgidir.



Dünkü görüşmelerin yapıcı bir ortamda geçtiğini dışişleri yetkililerimiz aktardılar. Ben de özel bilgi edindim. Her iki taraf da edindikleri kanaati hükümetleri ile paylaşmak üzere ayrıldılar. Sonucunu beraber göreceğiz. Ben bu sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiğine inanıyorum. Umuyorum ki bu sürecin de etkisi ile olumlu bir şekilde sonuçlanacaktır.



"ŞİDDETLE KARŞISINDAYIZ"



(Kerkük'te terör örgütü PKK varlığı) Türkiye, PKK terör örgütünün bölgede etki alanı kurmasına dönük atacağı her adımın şiddetle karşısındadır. Bu adımın karşısında çok sert tutum alacağını çok defa açıklamıştır. Her türlü opsiyon bizim o bölgedeki gelişmelere karşı masamızdadır.



BELEDİYELERDE İSTİFA



(Belediyelerde istifa) AK Parti değişimi esas alan bir partidir. Kabinede değişim oldu, MYK'da değişim oldu, yerel yönetimlerde değişimler yaşanıyor. Bu dinamiğin esası da halkımızın değerlendirmesidir. Biz halkın talimatı ile siyaset yapan bir partiyiz. Burada halkın ne istediğini görerek hareket ediyoruz. Halktan helallik isteyip hakkını da helal edip mevcut pozisyonlarına göre adım atmaları beklenir. Ortaya çıkan tablodan sonra doğru olan bunu ortaya koymaktır. Artık bu saatten sonra etik olan bu çerçevede bir adım atmaktır. Görevlerinden ayrılmaları 2019'a giden süreçte partimizinn güçlenerek bu yolda yürümesine büyük bir destek olacağı gibi kendilerine de imkan açacaktır. Bir aksama var, siz bu sıkıntı olduğu zaman müdahale etmeyecek misiniz? Bu bir nevi maçta aksıyan yerde teknik direktörün değişiklik yapması gibidir. Böyle bir değişikliği yapma ihtiyacı duyuyorsa teknik direktör, yapacak.



MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİ TARTIŞMASI



(Müftülere nikah yetkisi) CHP işin doğrusu kendi niyetini gizlemek için ne yapacağını şaşırdı. Müftü nikahı diye bir şey yok. İçişleri Bakanı bunu verdiği zaman onların kıyacağı nikah resmi olacak. İnsanları zorlayan bir düzenleme değil. Müftülüğe gidip nikah kıydırmayabilirler. İsteyen istediği yere gidip nikah kıydıracaktır. CHP'nin burada 'müftü' kelimesinin çağrışımlarına karşıdır. Hiç şaşırmadık. Tamamı fakülte mezunu. Tamu müdürü, tarım müdürüne ilave nikah kıyma yetkisi verilmiş olsaydı, CHP bu tartışmaların hiçbirisini yapmayacaktı.



