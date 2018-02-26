Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın Salih Müslüm'ün iade talebini içeren dosyanın dün Çekya'ya iletildiğini belirtti. Bozdağ, özel harekatın Afrin'e girmesinin yeni mücadele için bir hazırlık olduğunu söyledi. Bozdağ, yu anda sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç olmadığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Salih Müslüm'ün yakalanmasıyla ilgili konuşan Bozdağ şunları söyledi: "Salih Müslüm'ün son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebiyle muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar. Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama talebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslüm yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir."



"BM'NİN KARARI AFRİN HAREKATINI ETKİLEMEZ"



Bozdağ, BM'nin Suriye'deki ateşkes kararında Doğu Guta gibi bazı yerlerin olduğunu, Afrin'i kapsamadığını belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Afrin bölgesindeki operasyonlarımızı etkilemez" dedi.



"ÖZEL HAREKATIN GİTMESİ YENİ MÜCADELE İÇİN HAZIRLIK"



Harekattaki son durum hakkında bilgi veren Bozdağ, "Harekat başarıyla planlandığı gibi devam ediyor. Pek çok stratejik nokta ele geçirildi. Harekat hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edecektir. Bölgedeki son terörist temizleninceye kadar devam edecektir. Özel harekatın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Şu anda daha ziyade şehirlerden uzak köy, belde ve kırsalda olan alanlarda mücadele devam ediyor. Alan daraldıkça bu mücadele sivillerin olduğu alana kayacaktır. Bunlar hazırlıklar. Meskun mahale girdiği zaman oradaki tecrübesiyle hareket edilecek" dedi. Bozdağ, Afrin harekatında hava harekatlarında bir sıkıntı olmadığını ifade etti.



"SEFER GÖREV EMRİ İÇİN ŞU ANDA İHTİYAÇ YOK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '"sefer görev emri olanlar hazır olsun" açıklamasını değerlendiren Bozdağ, "Şu anda ihtiyaç olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız o açıklamasında da açıklıyor. Bu desteklere teşekkür ve gitme isteğine karşı verilen bir cevaptır. Şu anda sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç yoktur" diye konuştu.





"BBP İTTİFAKTA YER ALACAK"



Seçim ittifakı düzenlemesiyle ilgili temsilde adalet eleştirilerini yorumlayan Bozdağ şunları söyledi: "Temsilde adaleti gözeten bir formül ortaya kondu. İsteyen parti istediğiyle ittifak yapabilir. Parti konusunda bir sınırlama yoktur. Yasal zeminde imkanı dileyen dilediği şekilde kullanır. İradeleri engelleyen bir şey kesinlikle yoktur."



Bozdağ, Büyük Birlik Partisi'nin ittifakta nasıl yer alacağına ilişkin olarak, "Destici ittifakta yer alacağını ifade etti. Nasıl yer alacağını konuşmak için şu anda erken. Vakti gelince konuşulacaktır" dedi.



"CHP bizim attığımız adımı doğru anlamış değil" diyen Bozdağ, "Temennim onların artık değişimi ve gelişi görüp tedbir alması lazım. Sayın Genel Başkan diyor ki yüzde 60'la iktidar olacağım diyor. Yüzde 25 CHP var şu anda onun da altında olduğunu görüyoruz. İttifaklara karşı çıkıp yüzde 50+1 yapacağım demek de doğru değil. " şeklinde konuştu.



Saadet Partisi'nde kararsızlık olduğunu gördüklerini belirten Bozdağ, "Karamollaoğlu'nun kararını bekliyoruz" dedi.



"CİNSEL SUÇLARDA İYİ HAL İNDİRİMİ OLMAYACAK"



Cinsel istismara karşı yapılacak düzenleme hakkında bilgi veren Bozdağ, şunları kaydetti: "Anayasa Mahkemesi yaşa göre bir kademelendirme yapılması gerektiğini ortaya koydu. Bu karardan sonra da 2016 içinde Türk Ceza Kanunu'nda buna uygun düzenleme yapıldı. Yaşa göre ceza kademelendirildi. Şu anda çalışan komisyon 12 yaşın üzerinde olanlar dahil hepsiyle ilgili cezaların artırılmasına yönelik düzenleme yapıyorlar. 15-16 yaşını doldurana kadar ayrı. 18 yaşını dolduranların ayrı olarak cezalarının artırılmasına yönelik irade var. 12 yaşın altında olanlarda daha fazla artacak. 12 yaşını tamamlamamış çocuğun kendisini koruma durumu yok. Başka ülkelerdeki ceza kanunları da insanların kendini koruma imkanlarına göre hareket ediyor. Şöyle bir şey yok, 12 yaş altına ceza verilecek, üstüne ceza verilmeyecek diye bir şey yok. Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde bir iradesi olduğu için biz ona uymak durumundayız. Şu anda ceza kanunumuzda zaten kademelendirme var. Cinsel saldırıda ve çocukların cinsel istismarında iyi hal indirimi yeni dönemde olmayacaktır. Kadına yönelik şiddet konusu bu komisyonun çalışma alanında değil. Kadına şiddet uygulayan biri kravat taktı diye hiçbir hakimin iyi hal indirimi yapmaması lazım."



"ZİNA KONUSUNDA ADIM ATILMASI GEREKİYOR"



Zina suçuna ilişkin bir düzenleme olmadığını hatırlatan Bozdağ, "Zina suçu 765 sayılı ceza kanunumuzda vardı. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Kanunda iptal nedeniyle zina suçu diye bir suç kalmamıştı. AB uyum süreci nedeniyle yeni ceza kanununda bu suç yer almadı. Bizim mevzuatımızda zina suçu yok. Bunun düzenlenmesi toplumun hassasiyetlerine, kültürüne daha uygun olan bir şeydir. Bu eksikliğin giderilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın açıklaması olmuştur. Bu konuda bir adım atılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.



Meslek örgütlerinden "Türk" ibaresinin çıkarılmasına yönelik düzenlemeyle ilgili konuşan Bozdağ, "Çalışma devam ediyor, henüz bitmedi. Türk ve Türkiye isimlerine ihanet edenler bu ismi taşıyamaz. Şu anda avukatların tamamı siyasetin göbeğindedir. Şu anda hazırlığı süren bir çalışma" dedi.