Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan tutuklu ve hükümlülere yönelik tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin açıklama geldi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Tutuklu ve hükümlülere yönelik tek tip kıyafet uygulaması) Yasa yürürlüğe girdi. Adalet Bakanlığı bu konuda bir yönetmelik çalışması yapıyor. Bildiğim kadarıyla yönetmelik son aşamaya geldi. O yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra bu yasanın hükümleri uygulanacak."

