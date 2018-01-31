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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Yasa yürürlüğe girdi

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan tutuklu ve hükümlülere yönelik tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin açıklama geldi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Yasa yürürlüğe girdi

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Tutuklu ve hükümlülere yönelik tek tip kıyafet uygulaması) Yasa yürürlüğe girdi. Adalet Bakanlığı bu konuda bir yönetmelik çalışması yapıyor. Bildiğim kadarıyla yönetmelik son aşamaya geldi. O yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra bu yasanın hükümleri uygulanacak."
 

Etiketler; #Başbakan Yardımcısı Bozdağ #tek tip kıyafet uygulaması #bekir bozdağ
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