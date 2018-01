"2010 yılında yapılan genel başkanlık değişikliğiyle rol verilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'lileri bugün milli noktadan uzak tutmakla görevlendirilmiştir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "2010 yılında yapılan genel başkanlık değişikliğiyle rol verilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'lileri bugün milli noktadan uzak tutmakla görevlendirilmiştir." dedi.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden Çavuşoğlu, daha sonra AKP İl Başkanlığına geçti.



Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında, Recep Tayyip Erdoğan mihmandarlığında yola çıktıktan sonra Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyledi.



Ülkenin 2002'den bu yana 3 katın üzerinde bir büyüdüğünü, vatandaşın yaşam standardının olumlu yönde değiştiğini belirten Çavuşoğlu, geçmiş Türkiye fotoğrafının onur kırıcı olduğunu dile getirdi.



Milletten başka istikamet belirlemeyen, milli iradeyi her şeyin üzerinde tutan AKP kadrolarının Türkiye'yi bambaşka bir atmosfere kavuşturduğunu anlatan Çavuşoğlu, "AK Parti iktidarında millet özgüven kazandı. Yapılamaz denilen noktada bir lider ortaya çıktı, 'biz başarabiliriz, biz daha yetenekliyiz, millette bu güç var' dedi. Birileri güldü, görmezden geldi. Birileri 'giderler' dedi ancak 'ben milletimin iradesini yere düşürmeyeceğim' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı unuttular." ifadelerini kullandı.



"Çok önemli badireler atlattık ama pes etmedik"

AKP iktidarı öncesi milletin itibarının zedelendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, ülkenin, milleti çıkış noktası olarak gören iktidarla eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal hizmete kadar çehresinin değiştiğini vurguladı.

Geçmişte sandıkta belirlenen iktidar kadroların Ankara'ya gittiğinde vesayet sisteminin içine girdiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye, iç vesayetçiler nedeniyle bir dönem adım atamaz hale geldi. İç vesayetçiler bu ülkenin ayaklarına pranga vurdu, kendilerinin çizdiği sınırları zorlayanları idam sehpasına kadar gönderdiler ama 2002'de bu değişti. Çok önemli badireler atlattık ama pes etmedik. 2007 yılında kendileri için kurtarılmış bir makam olarak gördükleri Cumhurbaşkanlığı makamına seçim yapmaya kalktığımızda, cumhuriyet mitingleri yapılıyordu. Niçin yapılıyordu? Güya bu iktidar cumhuriyet karşıtıydı. Hadi ordan... Bu iktidar hiçbir zaman cumhuriyet karşıtı olmadı, bu iktidar her zaman cumhurla yan yana oldu."



"Türkiye'ye muhalefet etmektedir"

Çavuşoğlu, iç vesayet odakları Türkiye'nin ilerleyişini durduramayınca dış vesayet odaklarının devreye girerek tuzak kurduğunu anlattı.

2010 yılında ana muhalefet partisi CHP'de bir kaset operasyonuyla genel başkan değişikliği olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bugün o genel başkan ne yazık ki milletimizin lehine olacak her şeye Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet edeceğim derken Türkiye'ye muhalefet etmektedir. 2010 yılında yapılan genel başkanlık değişikliğiyle rol verilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'lileri bugün milli noktadan uzak tutmakla görevlendirilmiştir." diye konuştu.

Terörle mücadelede başarının en önemli sebeplerinden birinin SİHA olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, CHP'nin içinden çıkan bir milletvekilinin bunun karşısında durmasına anlam veremediklerini vurguladı.

AKP iktidarının milli ve yerli olanın yanında durduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Varsın birileri teröristlerin sözcülüğünü yapanlarla birlikte olsun, Türkiye için kötü senaryolar hazırlayanlarla yol yürümeye çalışsın. Biz üzerimize düşeni yapacağız, daha çok çalışacağız ve anlatacağız." dedi.



AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican ise 2019 seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesini AKP belediyeciliğiyle buluşturacaklarını söyledi.