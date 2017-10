Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, bazı belediye başkanlarının istifasının istenmesine dair "Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız çok açık söyledi. Bizim bundan sonra söyleyeceğimiz her söz laf-ı güzaftır. Dolayısıyla bu manada süreci zaten hep beraber yaşıyoruz. Kim olursa olsun hiç kimseye haksızlık yapmamak lazım. Bizim belediye başkanlarımızdan il başkanlarımıza, bakanlarımıza kadar eğer bu dava neyi gerektiriyorsa hiç kimse bunun önünü arkasını düşünmeden zaten gereğini yapar. Bizde çünkü mevkiler ve makamlar araçtır, halka hizmet etmenin bir aracıdır, amaç değildir. Hiç kimse kendi istikbalini ve ikbalini bu amacın, halka hizmet amacının önüne zaten koymaz. Bizim için önemli olan bu davanın geleceğidir, Türkiye'nin geleceğidir. O bakımdan yapılan yorumları haksız ve hadsiz buluyorum" dedi

Çavuşoğlu, kızı vefat eden AKP Ulus Mahalle Başkanı Fahrettin Yıldırım ve ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin "AK Parti'de değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor. Son günlerde de büyükşehir belediye başkanlarının istifa süreçleri var. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, 16 Nisan'da yapılan referandumundan sonra yeni bir döneme girildiğini söyledi.



"Onlarla ilgili süreç devam ediyor"



Çavuşoğlu, ilk olarak kongre süreciyle beraber MKYK'da değişim olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Daha sonra Bakanlar Kurulu ile ilgili olarak 180 günlük eylem planı çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talepleri oldu. Son olarak da üç belediye başkanımız, İstanbul, Niğde ve Düzce olmak üzere görevlerinden ayrıldılar. Tabii konuşulan belediyelerimiz daha var. Onlarla ilgili süreç devam ediyor. Ben şunu söylemek istiyorum; AK Parti sadece bir parti değildir. AK Parti bir davanın adıdır. Bütün arkadaşlarımız AK Parti'de hangi mevki ve makamda görev alırsa alsın, hizmet ederse etsin bu dava ruhuyla hareket ederler, görevlerini yerine getirirler. Dolayısıyla bir başka partinin zaviyesinden yaklaşanların bu yaşananları anlamasını beklemek mümkün değildir. Kaldı ki AK Parti milletle olan bağını hiçbir zaman koparmaz. Diğer siyasi partiler milleti seçimden seçime hatırlasalar bile AK Parti sandıklar kapandıktan sonra milletiyle olan bağını yine devam ettirir. Bir dahaki seçime kadar milletin nabzını ölçmeye saha araştırmaları yapmaya, çeşitli ölçümlerde bulunmaya devam eder."



"Yorumları haksız ve hadsiz buluyorum"



Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Özellikle son günlerde kimi basın, medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında gördüğüm yorumlarla ilgili olarak şunu ifade ediyorum; bunlara üzülüyorum. Çünkü 16 yıllık bir partiyi halen anlayamamış ve tanıyamamış olmalarından dolayı üzülüyorum. Partimiz bir dava partisidir. Partimizde rol alan, hizmet eden, görev yapan, makam ve mevki ne olursa olsun herkes bu dava ruhuyla hareket eder zaten. Dolayısıyla bizde makamlar ve mevkiler sadece araçtır, amaç değildir. Neyin aracıdır? Halka hizmet etmenin aracıdır. Dolayısıyla bizdeki bakan olsun, il başkanı olsun, belediye başkanı olsun veya partideki herhangi bir yönetim kurulu üyesi olsun bu davanın bilinci çerçevesinde hareket ederek kendi nefsini ve ikbalini bu davanın önüne koymaz. Bizim için önemli olan bu davanın geleceğidir, Türkiye'nin geleceğidir. O bakımdan yapılan yorumları haksız ve hadsiz buluyorum."



"Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız çok açık söyledi"



Çavuşoğlu, bir gazetecinin "Bursa ile ilgili bir öngörünüz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Söylediklerim gayet net. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız çok açık söyledi. Her konuyu açık açık ifade ettiler. Bizim bundan sonra söyleyeceğimiz her söz laf-ı güzaftır. Dolayısıyla bu manada süreci zaten hep beraber yaşıyoruz. Kim olursa olsun hiç kimseye haksızlık yapmamak lazım. Bizim belediye başkanlarımızdan il başkanlarımıza, bakanlarımıza kadar eğer bu dava neyi gerektiriyorsa hiç kimse bunun önünü arkasını düşünmeden zaten gereğini yapar. Bizde çünkü mevkiler ve makamlar araçtır, halka hizmet etmenin bir aracıdır, amaç değildir. Hiç kimse kendi istikbalini ve ikbalini bu amacın, halka hizmet amacının önüne zaten koymaz."