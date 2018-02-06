Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, terör örgütü PKK-PYD'nin Suriye İdlib'de Atme kampına saldırısıyla ilgili açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "Atme'ye atılan roketler tüm insanlığa atılmıştır" ifadelerini kullandı

Türk Ordusu'nun Afrin harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü PKK-PYD sivilleri hedef aldı. Afrin'den Astana ile çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'deki Atme mülteci kampına havan topu atıldı. Saldırıda 3 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.



Afrin'de gün geçtikçe kaybeden ve yalnızlaşan Amerika'nın kara gücü PKK/PYD sivilleri vurdu.



Türk kara birliklerinin hızla ilerlediği Afrin'deki terör mevzilerinden İdlip'teki Atme mülteci kampına hava topu atıldı.



Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, aralarında çocuklarında bulunduğu 15 sivil yaralandı.



Türkiye, İran ve Rusya öncülüğünde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlip'teki kampta yaşayanlar büyük panik yaşadı.



Atme kampında Humus, Halep, Şam, İdlib, Deyrizor ve Haseke illerinden gelen yüz binlerce sivil yaşıypr.



Terör örgütü PKK-YPG zaman zaman İdlip'te yaşayan sivillere yönelik saldırı düzenliyor. Amaçlarından biri de bölgesel ittifakı provake etmek.



HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.



Çavuşoğlu şunları belirtti:



"PYD’li teröristlerin yaydığı, Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillerin hedef alındığı şeklindeki yalan haberlere ve dezenformasyona itibar edenler size sesleniyorum. Bugün terör saldırısına uğrayan Atme Kampı’nı tüm dünya kamuoyu iyi görmelidir.



PKK-YPG-PYD'li teröristler Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında, sınırımızın hemen ötesinde mazlum ve mağdur sivilleri katlettiler. Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum, yaralılara büyük geçmiş olsun.



Evlerinden uzakta çadırlarda, çok zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan bu masumların kanını aķıtan teröristlerden insanlık adına gelin hep beraber hesap soralım.



Suriyeli sivilleri fark etmeniz için Aylan bebeklerin kıyıya vurması mı gerekiyor? Atme görüntülerinden sonra katiyen mızrak çuvala sığmaz.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, bölgede masum sivilleri zalim teröristlerden kurtarmak için var gücüyle mücadele ederken, bu zülme seyirci kalanları, sırtını dönüp görmezden gelenleri kınıyorum.



Atme'ye atılan roketler tüm insanlığa atılmıştır. Burada yalnızca Suriyeliler ölmüyor; insanlık ölüyor! İnsanlığı huzur içinde yaşatmak için teröre karşı bir ve beraber olmalıyız."



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