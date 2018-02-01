Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD'nin Münbiç açıklamasına dair "Her görüşmede ayrılacakları sözü verildi. Bölgede DEAŞ ne ise PYD/PKK da aynı. İki ülke karşı karşıya gelmeden çözülmeli" dedi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, A Haber canlı yayınında Fatih Atik'in sorularını yanıtladı.



ABD'nin Münbiç ile ilgili açıklamasını değerlendiren Işık, "Her görüşmede ayrılacakları sözü verildi" ifadelerini kullandı.



Başbakan Yardımcısı Işık, bölgede terör örgütü IŞİD'in ne ise terör örgütü PKK-PYD'nin de aynı olduğunu belirtti.



ABD'NİN AÇIKLAMALARI



Işık, iki ülkenin karşı karşıya gelmeden konunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD'nin Afrin harekatı açıklamasıyla ilgili "ABD istemiyor diye duracak değiliz" dedi.



ABD'nin güvenli bölge açıklamasına dair Fikri Işık, "ABD'yi güvenecek samimiyette bulamıyoruz" diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Işık, ABD'nin terör örgütü PKK-PYD'ye desteği konusunda, ABD'nin tavrını süratle gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.



Ayrıca, Işık, ABD'nin terör örgütü PYD'ye karşı Türkiye'ye destek olması gerektiğinin altını çizdi.



CHP



Başbakan Yardımcısı, "CHP dümeni kırık bir gemi gibi davranıyor" dedi.



MİLLİ SAVUNMA PROJELERİ



Milli savunma projelerine dair konuşan Fikri Işık, daha kritik bileşenlerin yerleştirileceğini bildirdi.



ulusal.com.tr