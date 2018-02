Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "ABD PYD'ye silah vermeye devam eder ve Türkiye'nin operasyonları engelleme noktasında bir tutum alırsa İncirlik Üssü'nün statüsünü yeniden değerlendirir misiniz?" sorusuna, "Bu konular enine boyuna tartışılması, konuşulması gereken konular. Bir tarafta ABD'nin yaptığı yanlışı ortaya koyuyoruz. Bu yanlıştan dönülmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'nin orta ve uzun vadeli çıkarlarının da garanti altına alınması için bir politika geliştiriyoruz" yanıtını verdi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.



Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşan Işık, "Türkiye'ye emrivaki kabul edilemez" dedi.



Başbakan Yardımcısı Işık, harekatın tehdit ortadan kalkana kadar süreceğini belirtti.



Türkiye'nin hukuka dayanan bir harekat kararı aldığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Işık, harekatın Avrupa'nın güvenliği için de önemli olduğunu vurguladı.



Terörle mücadeleye değinen Fikri Işık, ABD'nin PYD'nin terör örgütü olduğunu bildiğini söyledi.



İNCİRLİK ÜSSÜ



"ABD'ye defalarca terör uyarısı yaptık" diyen Başbakan yardımcısı, İncirlik Üssü hakkında açıklamalarda bulundu.



"ABD PYD'ye silah vermeye devam eder ve Türkiye'nin operasyonları engelleme noktasında bir tutum alırsa İncirlik Üssü'nün statüsünü yeniden değerlendirir misiniz?" sorusu üzerine Işık, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu konular enine boyuna tartışılması, konuşulması gereken konular. Bir tarafta ABD'nin yaptığı yanlışı ortaya koyuyoruz. Bu yanlıştan dönülmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'nin orta ve uzun vadeli çıkarlarının da garanti altına alınması için bir politika geliştiriyoruz. Eğer Türkiye'nin orta ve uzun vadeli çıkarları bir adım atmayı gerektirirse Türkiye bu adımı atmaktan kesinlikle imtina etmez."



Işık, "Bu seçeneğin masada olduğu söylenebilir mi?" sorusuna, "Bazı şeyler konuşulmaz. Karar verici mekanizmalar her zaman, her konuyu mutlaka değerlendirme içerisinde tutarlar" yanıtını verdi.



Türkiye ve füze savunması konularına değinen Işık, "Füzelerin imhası çok kolay değil" diye konuştu.



Fikri Işık, "S-400 için bir ambo koymaları mümkün değil" ifadelerini kullandı.



SİYASETTE İTTİFAK



Siyasetteki ittifak senaryolarına dair konuşan Işık, "Yerli ve milli olan herkes bir araya gelmelidir. SP ittifakı kolay değil ama imkansız da değil. HDP ile ittifak AK Parti için mümkün değildir" dedi.



İNTERNETE RTÜK DENETİMİ



"İnternet üzerinden yayın yapan kurum ve kuruluşların yayınlarını baskılayacak bir düzenleme mi geliyor?" sorusuna Fikri Işık, "RTÜK şu anda radyo, televizyonlarda hangi yetkiye sahipse internet radyo ve televizyonlarında da aynı yetkiye sahip olacak" cevabını verdi.



Işık, özgürlükleri sınırlayıcı bir girişim olarak düşünülmemesi gerektiğini dile getirerek, hiçbir ilave ücretin gelmediğini, yayınların sınırlanması gibi bir durumun olmadığını kaydetti.



ulusal.com.tr