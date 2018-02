"Türkiye, milli güvenliğini, bölgenin huzurunu ve istikrarını tehdit eden her ne oluşum olursa olsun ona karşı gerekli müdahaleyi yapma gücünü ve iradesini ortaya koydu. Önce Fırat Kalkanı Harekatı'yla bölgede oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan böldük. Şimdi Akdeniz'e inme stratejisini de Afrin harekatıyla tamamen akamete uğratıyoruz"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Türkiye, milli güvenliğini, bölgenin huzurunu ve istikrarını tehdit eden her ne oluşum olursa olsun ona karşı gerekli müdahaleyi yapma gücünü ve iradesini ortaya koydu. Önce Fırat Kalkanı Harekatı'yla bölgede oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan böldük. Şimdi Akdeniz'e inme stratejisini de Afrin harekatıyla tamamen akamete uğratıyoruz." dedi.



Kandıra ilçesindeki Seyitaliler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Işık, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır büyük bir mücadelenin içerisinde olduklarını söyledi.

Bundan 15 sene önce Kandıra'da köyleri ziyaret edip destek istediklerinde memurun, emeklinin maaşının verilemediği bir ülkede konuştuklarını belirten Işık, o dönemde Türkiye'nin, köydeki vatandaşın "Bizi IMF'den kurtaracak mısınız?" diye sorduğu bir ülke noktasında olduğunu kaydetti.

Işık, milletin her türlü sıkıntıya rağmen zorlukların üstesinden gelme kabiliyeti olduğunu vurgulayarak, "Nitekim uçurumun kenarındaki bir ülke, doğru lideri ve doğru kadroyu bulunca hızla uçurumun kenarından uzaklaştı. IMF'nin üç kuruşuna muhtaç bir ülke, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde öyle bir konuma geldi ki IMF borç para istedi 'Evet, veririz.' dedik." diye konuştu.

Sadece Müslüman ülkelere değil, nerede bir mazlum varsa Türkiye'nin oraya el uzatmak noktasında hiç imtina etmediğine dikkati çeken Işık, "Sadece Açe'ye el uzatmadık, Haiti'ye de el uzattık. Allah'a hamdolsun Türkiye o yokluktan bugün gayrisafi yurtiçi hasılasına göre en fazla dış yardım yapan ülke konumuna geldi. Artık ekonomideki birtakım ayak oyunlarıyla siyaseti ve ülkeyi hizaya çekemiyorlar. Bu 15 yıllık mücadelenin ve halkın verdiği destek sayesinde." ifadelerini kullandı.



"Akdeniz'e inme stratejisini akamete uğratıyoruz"

Türkiye'nin milli güvenliği, bölgedeki huzur ve istikrar için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de operasyon yürütüldüğünü hatırlatan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman yüreğimizi yakan şehit haberleri alıyoruz. Dün 8 şehit verdik. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu mücadeleyi vermek zorundayız. Eğer bugün bu mücadeleyi vermezsek yarın daha büyük bedeller ödeyebiliriz ama Allah'a hamdolsun milletimiz bölgede oynanan bütün oyunların farkında. Biz de istemeyiz sınırımızın dışında bir askeri müdahale yapmayı ama bu bizim milli güvenliğimize tehditse ve başka çare de yoksa bu müdahaleyi yapmaktan da çekinmeyiz. Türkiye bunu gösterdi. Türkiye, milli güvenliğini, bölgenin huzurunu ve istikrarını tehdit eden her ne oluşum olursa olsun ona karşı gerekli müdahaleyi yapma gücünü ve iradesini ortaya koydu. Önce Fırat Kalkanı Harekatı'yla bölgede oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan böldük. Şimdi Akdeniz'e inme stratejisini de Afrin harekatıyla tamamen akamete uğratıyoruz. Biz terör örgütlerinin bu bölgede nüfuz kazanmasını, bölgede etkili olmasını kesinlikle istemiyoruz ve bunun için gerekli mücadeleyi ve müdahaleyi yapıyoruz. Bundan sonra da bu kararlılığımız devam edecek. Hiçbir terör örgütüne müsamahamız yok. Bunun için de Türkiye'nin hakkını, hukukunu, menfaatini sonuna kadar savunacağız."

Konuşmasının devamında ilçede tamamlanan ve devam eden çalışmalara değinen Başbakan Yardımcısı Işık, son 4 yıldır hükümette görev alması nedeniyle Kandıra'ya eskisi kadar gelemediğini fakat bunun ilçenin sorun ve ihtiyaçlarını takip etmediği anlamına gelmediğini kaydetti.



Kandıra'nın sorunlarını adım adım takip ettiklerini ve bunların çözümü için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Işık, mahkeme sürecinin sona ermesinin ardından Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların hızla yükselmeye başlayacağını, yine duble yol çalışmasının tamamlanmasıyla da İzmit-Kandıra arasının 20 dakikaya ineceğini ifade etti.

Ziyarette Işık'a, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ile diğer yerel bürokratlar eşlik etti.