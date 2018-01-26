Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davos’ta konuşmacı olarak katıldığı oturumda, Türkiye'nin güçlü bir biçimde büyüdüğüne dikkati çekerek, "Yatırımları, büyümeyi ve üretimi artıran alanlara yoğunlaştırıyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) 'Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Yeni Büyüme Paradigması' başlıklı oturumda konuştu. Şimşek, Türkiye'nin güçlü bir biçimde büyüdüğüne dikkati çekerek, son 15 yılda ortalama yüzde 5,7 oranında, küresel kriz sonrasında da yılda ortalama yüzde 6,7 oranında büyüme gerçekleştiğini anlattı.



Uzun vadede demografik yapının Türkiye’nin ekonomik görünüme ve büyümesine olumlu katkı sağladığını vurgulayan Şimşek, reformlarla ülkede daha iyi bir yatırım iklimi ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.



Şimşek, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılarla birlikte 85 milyona yaklaştığını ve kişi başı milli gelirin 10 bin doların üzerinde olduğunu anımsatarak, "Yatırımları, büyümeyi ve üretimi artıran alanlara yoğunlaştırıyoruz" diye konuştu.



Hükümetin altyapı, eğitim, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlara öncelik verdiğine işaret eden Şimşek, "İnsana yapılan yatırım ve eğitim çok önemli. Ülkede eğitime erişim en yüksek seviyesine ulaştı. Vergi gelirlerinin yüzde 23'ünü eğitim alanına harcıyoruz" dedi.



Türkiye’de yapılması gereken reformlara ilişkin de konuşan Şimşek, şu değerlendirmeleri yaptı:



“İnsan sermayesine yatırım yapmalıyız. Türkiye’de eğitime erişim oranı ciddi oranda arttı. Bugün okul öncesi eğitimden doktora seviyesine kadar tüm eğitim ücretsiz hale getirildi. Neredeyse herkese burs imkanı sağlıyoruz. Türkiye olarak vergi gelirlerinin yüzde 23’ünü eğitime aktarıyoruz. Bu birinci sıradaki önceliğimiz."



Şimşek, "İstihdam piyasası esnekliği ve mesleki eğitimler, kişilere yetkinlik kazandırmak da insan sermayesi açısından çok önemli, bu sebeple aktif istihdam piyasası politikalarımız mevcut" dedi.



Şimşek, "Satın alma paritesine göre 26 bin dolar kişi başı gelirimiz var. Yani Türkiye zaten şu haliyle hayli cazip bir pazar. Ama daha fazla cazip hale getirmek için büyüme destekli reformları gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu. Şimşek şöyle devam etti:



“Bahsettiğimiz reformlar yatırım ortamını iyileştirecektir. Bazen hedeflenmiş teşvikler de işe yarar. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen şirketlere ciddi avantajlar sunuyoruz. Türkiye’nin cari açığını yükselten ithalatı azaltırlarsa ya da ihracatı artırırlarsa ek vergi imkanları sağlıyoruz. Bu korumacı bir tutum ya da çerçeve değil. Brezilya, Çin, Güney Afrika şanslı, tabi şu anlamda Suriye gibi devletlere komşu değiller.”



Şimşek, Türkiye'de tasarruf oranlarının istenilen seviyelere çıkmadığını, doğrudan yabancı yatırım çekmeye önem verdiklerini aktardı.



Hedefler doğrultusunda ithalatı azaltmaya ve ihracatı artırmaya yönelik alanlara destek sağlamanın önemine dikkati çeken Şimşek, uygun yatırımlar gerçekleştirenlere vergi muafiyetleri gibi teşvikler sağlandığını anlattı.



Davos Zirvesi'nde, 400'ün üzerinde oturum gerçekleştiriliyor. Davos Zirvesi'nin kapanış konuşmasını ABD Başkanı Donald Trump yapacak. ABD, toplantılara en son 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton ile lider seviyesinde katılım göstermişti. Bu yıl ABD heyetinde Trump'la birlikte çok sayıda yetkili yer alacak.