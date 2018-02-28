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Başbakan Yıldırım: 28 Şubat davasında en ağır cezayı alacaklar

Başbakan Yıldırım, "28 Şubat davasında sona geldik. İntikamla değil, adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Başbakan Yıldırım: 28 Şubat davasında en ağır cezayı alacaklar
Başbakan Binali Yıldırım, "28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı" adlı programında konuştu.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor." dedi.

"En ağır cezayı alacaklar"

28 Şubat davasında sona gelindiğini belirten Yıldırım, "İntikamla değil, adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"Darbeciler bu ülkenin geleceğini çaldılar"

Başbakan Yıldırım, "Darbeciler bu ülkenin geleceğini çaldılar. Başarılı yahut başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir. Bugün 28 Şubat'ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık. 28 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

"Hukukumuzu, namusumuzu çiğnetmeyeceğiz"
Başbakan Yıldırım, "Hukukumuzu, namusumuzu emperyalist emelleri olanlara ve onların kiraladığı hainlere asla çiğnetmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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